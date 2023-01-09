Новый робот вырезает скульптуры из мрамора как сам Микеланджело

Итальянский стартап объявил о "новой эре скульптуры". Компания изобрела машину, которая так же хорошо вырезает мраморные шедевры из каррарского мрамора, как и лучшие мировые мастера, в частности знаменитый Микеланджело.

Основатель Robotor Джакомо Массари говорит, что его машина "выкладывается на 99 процентов". Однако, по его словам, человеческое прикосновение все равно имеет решающее значение и этот один процент очень важен.

Интересно Робот Marvel с магнитными лапами передвигается по стенам и потолку.

Что известно о машине

Робот-скульптор, получивший название "1L", имеет высоту почти четыре метра и изготовлен из цинкового сплава. Его режущие поверхности покрыты синтетическим алмазным порошком, чтобы справляться с твердым материалом. Прочность аппарата позволяет удерживать и бережно раскалывать мраморную плиту, самостоятельно выполняя работу армии скульпторов эпохи Возрождения без перерывов на отдых и выходных. Когда-то на это уходили сотни часов, а теперь – считанные дни.

На демонстрации работы 1L для журналистов канала CBS News инженеры показали создание скульптуры Венеры.

Я думаю, что это займет около четырех дней,

– сказал Массари CBS News.



Процесс создания скульптуры Венеры / Фото CBS News

Компания утверждает, что ее технология – не что иное, как революция в создании вневременного искусства.

Мы вступаем в новую эру скульптуры, которая больше не состоит из битых камней, зубил и пыли, а из сканирования, облаков точек и дизайна.

– добавляет Джакомо Массари.

В определенном смысле это "фотошоп для скульптуры", позволяющий достичь большой точности. Если что-то пошло не так, и вам не нравится дизайн скульптуры, вы можете вернуться назад еще на этапе создания проекта и исправить его на 3D-модели. Это экономит много материала и производит меньше отходов.

Неясно, какие планы компания имеет на свою технологию. Будет ли она производить скульптуры сама, или продавать эти машины другим – например, строительным компаниям, которые потом будут создавать скульптуры для декорирования домов. Robotor работает на тех же холмах Каррары, где Микеланджело добывал мрамор для своих "Давида" и "Пьеты".