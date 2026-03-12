Гигант с горбом на морде: этот древний хищник мог охотиться на предков человека

Палеонтологи описали новый вид гигантского крокодила, который жил более 3 миллионов лет назад в Эфиопии рядом с известной Люси – представительницей вида Australopithecus afarensis. Хищник был самой большой угрозой для древних гомининов и доминировал в местных водоемах.

Команда исследователей под руководством Университета Айовы сообщила об открытии нового вида древнего крокодила – Crocodylus lucivenator, что буквально означает "охотник Люси", сообщает Phys.org.

Почему "охотник Люси" был главным хищником своей эпохи?

Эта рептилия жила примерно от 3,4 до 3 миллионов лет назад назад на территории современной Эфиопии – в то же время и в том же регионе, где жили представители вида Australopithecus afarensis, к которым принадлежала знаменитая Люси.

Ее скелет, найденный в 1974 году, стал одним из самых полных и древнейших свидетельств существования ранних родственников человека и помог доказать, что прямохождение появилось раньше, чем значительное увеличение мозга. Описание вида опубликовано 12 марта в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Новый крокодил был настоящим гигантом: его длина достигала от 3,5 до 4,5 метра, а вес взрослых особей мог составлять от 270 до почти 600 килограммов. Ученые считают, что это был самый большой хищник в тогдашней экосистеме – опаснее львов и гиен. Он охотился из засады, тихо карауля в воде и нападая на животных, которые подходили к рекам или озерам.

По словам палеонтолога Кристофера Брошу, вероятность того, что этот крокодил охотился на представителей вида Люси, очень высока. Хотя установить, пыталась ли конкретно эта рептилия схватить саму Люси, невозможно, она точно воспринимала подобных гомининов как потенциальную добычу.

Вид выделялся необычными анатомическими чертами. Самой заметной была большая бугристая структура посреди морды – подобная той, что встречается у американского крокодила, но не свойственная африканским нильским крокодилам.

Исследователи предполагают, что самцы использовали этот выступ для демонстрации во время брачного поведения. Кроме того, морда "охотника Люси" была длиннее ноздрей, чем у других крокодилов того времени, и больше напоминала строение современных видов.

Как ученые узнали об "охотнике Люси"?

Для описания нового вида ученые проанализировали 121 ископаемые останки – преимущественно черепа, зубы и фрагменты челюстей, которые представляют десятки особей. Все они были найдены на известном памятнике Гадар в регионе Афар, что уже много десятилетий приносит важные открытия, связанные с эволюцией человека. В 1980 году эту территорию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большинство окаменелостей были фрагментарными, поэтому исследователям пришлось воссоздавать полный облик животного по косвенным признакам. Один из экземпляров имел частично зажившие травмы на челюсти – это свидетельствует о драке с другим крокодилом. Подобное поведение, в частности укусы в область морды, встречается как у современных, так и у ископаемых представителей семейства.

Интересно, что в районе Гадар этот вид, похоже, был единственным крокодилом, который контролировал водоемы. В то же время в соседней части Восточной рифтовой долины существовало по меньшей мере еще три вида.

В плиоценовую эпоху ландшафт региона был разнообразным – от открытых и густых лесов до влажных лугов, кустарников и прибрежных галерейных лесов. По мнению исследователей, Crocodylus lucivenator принадлежал к немногим видам, способных выживать во всех этих средах на протяжении длительного времени.