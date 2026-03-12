Команда дослідників під керівництвом Університету Айови повідомила про відкриття нового виду стародавнього крокодила – Crocodylus lucivenator, що буквально означає "мисливець Люсі", повідомляє Phys.org.

Чому "мисливець Люсі" був головним хижаком своєї епохи?

Ця рептилія мешкала приблизно від 3,4 до 3 мільйонів років тому на території сучасної Ефіопії – у той самий час і в тому ж регіоні, де жили представники виду Australopithecus afarensis, до яких належала знаменита Люсі.

Її скелет, знайдений у 1974 році, став одним із найповніших і найдавніших свідчень існування ранніх родичів людини та допоміг довести, що прямоходіння з’явилося раніше, ніж значне збільшення мозку. Опис виду опубліковано 12 березня у журналі Journal of Systematic Palaeontology.

Новий крокодил був справжнім гігантом: його довжина сягала від 3,5 до 4,5 метра, а вага дорослих особин могла становити від 270 до майже 600 кілограмів. Учені вважають, що це був найбільший хижак у тодішній екосистемі – небезпечніший за левів і гієн. Він полював із засідки, тихо чатуючи у воді та нападаючи на тварин, які підходили до річок чи озер.

За словами палеонтолога Крістофера Брошу, ймовірність того, що цей крокодил полював на представників виду Люсі, є дуже високою. Хоча встановити, чи конкретно ця рептилія намагалася схопити саму Люсі, неможливо, вона точно сприймала подібних гомінінів як потенційну здобич.

Вид виділявся незвичайними анатомічними рисами. Найпомітнішою була велика горбиста структура посеред морди – подібна до тієї, що трапляється в американського крокодила, але не властива африканським нільським крокодилам.

Дослідники припускають, що самці використовували цей виступ для демонстрації під час шлюбної поведінки. Крім того, морда "мисливця Люсі" була довшою від ніздрів, ніж в інших крокодилів того часу, і більше нагадувала будову сучасних видів.

Як науковці дізналися про "мисливця Люсі"?

Для опису нового виду вчені проаналізували 121 викопну рештку – переважно черепи, зуби та фрагменти щелеп, які представляють десятки особин. Усі вони були знайдені на відомій пам'ятці Гадар у регіоні Афар, що вже багато десятиліть приносить важливі відкриття, пов’язані з еволюцією людини. У 1980 році цю територію внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Більшість скам'янілостей були фрагментарними, тому дослідникам довелося відтворювати повний вигляд тварини за непрямими ознаками. Один з екземплярів мав частково загоєні травми на щелепі – це свідчить про бійку з іншим крокодилом. Подібна поведінка, зокрема укуси в ділянку морди, зустрічається як у сучасних, так і у викопних представників родини.

Цікаво, що в районі Гадар цей вид, схоже, був єдиним крокодилом, який контролював водойми. Водночас у сусідній частині Східної рифтової долини існувало щонайменше ще три види.

У пліоценову епоху ландшафт регіону був різноманітним – від відкритих і густих лісів до вологих луків, чагарників і прибережних галерейних лісів. На думку дослідників, Crocodylus lucivenator належав до небагатьох видів, здатних виживати в усіх цих середовищах упродовж тривалого часу.