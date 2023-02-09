Китай строит огромные многоэтажные дома для выращивания свиней

Издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказало о новых китайских фермах. Стремясь удовлетворить растущий спрос на животноводческую продукцию и стабилизировать цены, производители строят "гигантские башни с десятками этажей".

Небольшой сельский городок Эчжоу в центральном Китае построил огромную 26-этажную свинарню. Там планируют выращивать более миллиона свиней в год.

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Жизнь на этаже

Корм для животных подается на верхние этажи конвейерной лентой. Затем кормушки автоматически распределяют пищу идеального размера в зависимости от стадии развития свиней.

В других частях страны также прибегают к строительству подобных комплексов. К примеру, недавно построенная свиноферма в горах Ядзи была рассчитана на разведение более 1200 свиней на каждом из 12 этажей. Об этом в ноябре писала газета The Guardian.

Свинина – это огромная проблема в Китае. По данным NYT, страна потребляет половину ее мирового объема.

Современное свиноводство Китая все еще на десятилетие отстает от самых развитых стран. Мы можем совершенствоваться. Это дает нам простор для совершенствования, чтобы догнать их,

– сказал газете Чжуге Венда, президент компании Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry, стоящей за фермой в Эчжоу.

Поскольку жители переезжают в города, они больше не выращивают свиней в своих хозяйствах. Количество свиноферм упало на 75 процентов с 2007 года. Торговые споры и перебои в работе усложняют для страны обеспечение продовольствием и развитие сельского хозяйства. Как следствие, за эти годы свиноводческая отрасль страны пережила несколько циклов бума и спада.

И именно здесь появляются вертикальные свинокомплексы. Имея запасы доступной свинины, лидеры отрасли стремятся таким образом стабилизировать рынок.