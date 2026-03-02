В куче мусора нашли старинный документ, подтверждающий существование человека из легенд

Археологические раскопки в Старой Донголе принесли неожиданный результат. Среди наслоений бытового мусора обнаружили обрывок бумаги, который заставил историков пересмотреть целую эпоху. Этот документ стал первым материальным свидетельством жизни человека, чье имя веками считалось лишь частью фольклора и религиозных преданий, передававшихся из поколения в поколение.

Как ученые вернули из забвения легендарного монарха?

В руинах древней цитадели Старой Донголы, что на территории современного Судана, произошло событие, которое трансформировало полулегендарное имя во вполне реальную историческую фигуру. Во время раскопок в рамках проекта UMMA ученые наткнулись на небольшой лист бумаги с арабским письмом, веками пролежавший в мусорном слое. Этот документ подтверждает существование короля Кашкаша – правителя, которого раньше знали только из более поздних традиций и религиозных текстов 19-го века, в частности из труда "Китаб аль-Табакат", пишет Arkeonews.

Находку обнаружили в здании, которое местные жители издавна связывали с резиденцией мелкого короля. Она существенно отличалась от окружающих сооружений своими размерами и богатством найденных в ней вещей.

Среди остатков роскоши исследователи зафиксировали изделия из шелка, высококачественный хлопок, кожаную обувь и рукоятку кинжала, изготовленное из бивня слона или рога носорога. Также были найдены золотое кольцо и мушкетные пули, что однозначно указывает на проживание здесь представителей политической элиты того времени.

Сам документ является официальным распоряжением. Несмотря на то, что его нашли среди отходов, текст несет в себе четкую королевскую власть. Он начинается словами "От короля Кашкаша" и адресован его подчиненному по имени Хидр, говорится в исследовании, опубликованном в Azania: Archaeological Research in Africa.

В письме монарх дает указания относительно хозяйственных дел: собрать три единицы текстиля, передать овцу с ее ягненком некоему Мухаммаду аль-Арабу, а также получить другую овцу у мужчины по имени Абд аль-Джабир. В конце письма упоминается имя королевского писца Хамада.



Найденный на свалке текст вернул в историю забытого короля / Фото M. Rekłajtis/PCMA в Barański

Такие детали рисуют образ правителя, который был глубоко вовлечен в микрополитику и экономическое управление городом. Это опровергает представление некоторых европейских путешественников прошлого о нубийских королях как о людях, постоянно находившихся в состоянии войны. Наоборот, Кашкаш предстает как администратор, управляющий торговыми отношениями, обменом дарами и поддерживающий социальные связи.

Другие находки подтверждают богатую историю региона

Важность находки подкрепляется и другими артефактами. Вместе с документом были найдены османские серебряные монеты начала 17-го века, а радиоуглеродный анализ органических материалов подтвердил, что бумага попала в мусор не позднее 18-го века. Это позволяет уверенно датировать правление Кашкаша концом 16-го – началом 17-го века. Таким образом, он становится одним из первых надежно подтвержденных правителей Нубии постсредневекового периода, отмечает Phys.org.

Язык документа также дает неоценимую информацию о культурной трансформации региона. Хотя приказ написан на арабском, в нем присутствуют грамматические неравенства и разговорные особенности, отражающие влияние местных нубийских традиций. Это свидетельствует о том, что процесс арабизации был не резким разрывом с прошлым, а постепенной адаптацией. Арабский язык стал основным для официальной переписки суда, но все еще приспосабливался к местным реалиям.

Исследователи отмечают, что Нубия в этот период не была изолированным регионом. Она оставалась ключевым коридором, соединявшим Средиземноморье с Африкой к югу от Сахары. Через нее проходили потоки золота, слоновой кости и других товаров, а вместе с ними – новые религиозные идеи и политические модели.