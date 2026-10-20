Что показали 13 лет наблюдений

Исследователи из Университета Нова Саутистерн начали изучать глубоководную экосистему залива в феврале 2011 года, через десять месяцев после катастрофы. Они надеялись через четыре года увидеть признаки восстановления, но вместо этого обнаружили еще большее ухудшение. В период с 2011 по 2015 год численность животных в глубоководной экосистеме сократилась на 60–85 процентов, пишет Science.

Биолог-океанолог Трейси Саттон организовала экспедицию в рамках федерального расследования ущерба от разлива. Команда работала с исследовательского судна с помощью сонара, который оценивал скопления рыб и ракообразных. Кроме того, она опускала траловую сеть на разные глубины в 46 точках залива. Ученые выловили и насчитали около 900 видов.

После первой экспедиции 2011 года они провели девять обследований в период с 2015 по 2023 год по той же методике. Всего траловый вылов был произведен 2000 раз, часто на глубине более 1 километра. Морской эколог Джеффри Дразен из Гавайского университета в Маноа назвал это одним из самых полных сборов образцов в мезопелагиале.

Насколько глубоким оказался спад

Больше всего пострадали рыбы, чьи популяции сократились на 64 процента по сравнению с 2011 годом. Через четыре года рыбы стало втрое меньше, чем в начале. Криль, на котором держится значительная часть океанической пищевой цепи, потерял 73 процента численности. До 2021 года показатели держались на катастрофически низком уровне. В 2023 году рыбы и головоногие, возможно, начали медленно восстанавливаться. Поскольку данных до разлива нет, реальные потери могут быть еще больше.

Масштаб поражает. Речь идет о территории, превышающей по площади Испанию, Францию и Германию, взятые вместе. В Калифорнийском течении, единственном большом глубоководном регионе с подобными долгосрочными данными, подобного падения не наблюдали.

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Что могло вызвать обвал

Ни один природный фактор, в частности температура, кислород или запасы пищи, не совпадал со спадом. Поэтому авторы указывают на человека. Скорее всего, виновата авария на Deepwater Horizon. В апреле 2010 года взрыв унес жизни 17 членов экипажа. В залив попало около 5 миллионов баррелей нефти и более 198 миллионов кубических метров газа. Устье скважины находилось на глубине 1500 метров, поэтому контролировать утечку было практически невозможно. Закрыть ее удалось лишь через 87 дней.

Спасатели пошли на беспрецедентный шаг. В ходе подводных работ в устье скважины закачали почти 3000 кубических метров химических диспергаторов, чтобы разбить нефть на мелкие капли. Это, вероятно, спасло птиц, черепах и мелководных рыб, но могло нанести вред глубоководной флоре и фауне.

Авторы не обвиняют диспергаторы напрямую. Нефть могла отравить взрослых животных, яйца и личинок, а ее запах мог мешать им находить пару. Химик-океанолог Изабель Ромеро из Университета Южной Каролины спустя годы обнаружила полициклические ароматические углеводороды – особенно токсичный компонент нефти – в яйцах и тканях глубоководных рыб.

Они обнаружили масштабные изменения в экосистеме, которую мы считали изолированной и, возможно, защищенной,

– прокомментировал морской эколог Брюс Робисон из Научно-исследовательского института Аквариума Монтерей-Бэй, который не участвовал в исследовании.

Почему это касается и поверхности

Глубоководные животные ежесуточно поднимаются с глубины до 1200 метров в верхние 100 метров океана. Там их поедают киты, дельфины и промысловые рыбы, такие как тунец. Кроме того, это "биологический насос", который помогает океану связывать углерод. Особенно резко сократилась численность фонарников – мелких рыб со светящимися пятнами. Именно их нехватка, а также загрязнение углеводородами могли вызвать сокращение популяции китов. Кашалотов в заливе теперь примерно на 30 процентов меньше, чем до разлива. По данным IFLScience, резко уменьшилось и количество клюворылых китов.

Морского эколога Стивена Муравски из Университета Южной Флориды удивляет отсутствие восстановления. По его мнению, животные из соседних популяций на западе или юге залива должны были бы заполнить эту пустоту.

Глубокое море гораздо более уязвимо, чем мы думали,

– говорит Трейси Саттон.

Ветеринар-эколог Синтия Смит, возглавляющая Национальный фонд морских млекопитающих, призывает шире учитывать последствия применения диспергаторов для всех животных от поверхности до дна. Соавтор исследования Хезер Брекен-Гриссом из Международного университета Флориды видит в этом предупреждение и для добычи полезных ископаемых на морском дне. Авторы также предполагают, что залив может стать своеобразной "канарейкой в шахте" для всей планеты, то есть индикатором изменений и воздействия на природу.