В Monobank сбой: пользователи жалуются на приложение

В работе приложения украинского банка Monobank произошел сбой. Пользователи сообщают, что не могут попасть в программу, вместо этого они получают уведомления с предупреждением.

Как информирует 24 Канал, при попытке попасть в приложение всплывает оповещение "К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства".

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В то же время некоторые пользователи отмечают, что смогли попасть в приложение. Причина сбоев и время решения проблем пока неизвестны.