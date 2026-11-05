900 лет не замечали: в испанской пещере обнаружили сотни рисунков ледникового периода

Почему гравюры так долго оставались незамеченными

Среди находок – 55 изображений животных и множество абстрактных форм и знаков, вырезанных на стенах. Благодаря этому пещера теперь обладает третьей по величине коллекцией палеолитического искусства на средиземноморском побережье Пиренейского полуострова. Команда опубликовала результаты 5 ноября в журнале Antiquity после изучения гравированных поверхностей по всей пещере.

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Хотя это место известно еще с XII века, туристы стали приезжать сюда только после 1957 года. Здесь также побывали исследователи подземелий и кладоискатели. В 1993 году пещера официально стала туристической достопримечательностью.

Соавтор исследования Жозеп Мария Верже из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции рассказал, что за более чем шесть десятилетий мимо гравированных стен прошли тысячи людей. Некоторые посетители даже выцарапывали свои имена и даты поверх древних рисунков. Специалисты долгое время считали, что стены пещеры не годятся для гравюр ледникового периода, и не находили там ни одной, пока археологи не распознали резьбу в 2019 году.

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Изображение быка / Фото Vergès Bosch/Salas-Altès/Antiquity

Что это означает для искусства ледникового периода

Находка важна, поскольку данные об искусстве этой эпохи на Пиренейском полуострове распределены неравномерно. На полуострове сосредоточено более половины всего наскального искусства верхнего палеолита в Европе, но большая его часть находится во франко-кантабрийском регионе между Францией и Испанией. До этого исследования в Каталонии было известно лишь о двух фигурах ледникового периода, поэтому территория казалась пустой.

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Вдоль средиземноморского побережья Пиренейского полуострова, от Пиренеев до Гибралтара, примерно 75 процентов известных памятников содержат пять животных или меньше, а более 90 процентов – не более 20. Фонт-Майор с 55 изображениями животных значительно превосходит эти показатели и выделяется как исключительный объект.

Авторы сравнили гравюры с искусством франко-кантабрийского региона и обнаружили четкие различия в стиле. Они пришли к выводу, что северо-восток Пиренейского полуострова имел отдельную художественную традицию, отличную от известной в соседнем регионе. Многие фигуры относятся к этапам, предшествовавшим мадленскому периоду. Поэтому пещера теперь служит ключевым ориентиром для изучения раннего символического самовыражения в этой местности.

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Изображение серии параллельных линий и петлеобразных гравюр / Фото Vergès Bosch/Salas-Altès/Antiquity

Размер коллекции свидетельствует о том, что прошлое региона было более оживленным, чем предполагали специалисты. Исследователи считали эту территорию малонаселенной и отсталой, но такое количество изображений означает, что там жило больше людей, чем предполагали предыдущие модели. Это ставит под сомнение представления о демографических пробелах в Каталонии в начале верхнего палеолита. Ученые теперь рассматривают пещеру как свидетельство плотного заселения региона, который ранее считался малонаселенным.

Пробелы в данных о ледниковом периоде иногда зависят от того, как проводили поиски исследователи, насколько хорошо свет освещал резьбу и насколько хорошо сохранилась порода, а не от реального отсутствия искусства.

Соавтор Мирьям Салас-Альтес отмечает, что северо-восток Пиренейского полуострова обладает первоклассными памятниками. Команда призывает к систематическим исследованиям наскального искусства по всей Каталонии, ведь эта территория продемонстрировала очевидный потенциал для новых открытий.