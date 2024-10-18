На месте съемок "Индианы Джонса" нашли древнюю гробницу с останками 12 человек

Один из самых известных фасадов в мире много лет скрывал от нас тайну. На территории археологического памятника в Иордане, известного как Петра, нашли гробницу возрастом 2000 лет. Во время работы над программой для канала Discovery наткнулись на давно забытый склеп, содержащий 12 скелетов. Один из них держался за верхнюю часть разбитого керамического кувшина.

"Когда мы увидели нечто похожее на чашу, все просто замерли" – вспоминает американский телеведущий Джош Гейтс, который участвовал в раскопках для съемок документального фильма на канале Discovery. Чаша выглядела почти так же, как Святой Грааль в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", который снимали в древнем здании прямо над этой гробницей, говорится в текстовом отчете авторов.

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Что нашли в гробнице

Хотя этот древний сосуд не способен обеспечить вечную молодость или бесконечные богатства, исследователи все равно были очень взволнованы содержанием катакомбы.

Мы даже не подозревали, что эти раскопки могут полностью изменить то, что мы знаем о Сокровищнице,

– говорит археолог Пирс Пол Крисман из Американского исследовательского центра в Иордании.



Авторы программы, которые нашли гробницу, позируют на фоне города Петра / Фото Warner Bros. Discovery

Как известно, почти все гробницы в Петре были найдены пустыми, поэтому это придает особое значение этой новой комнате. Ее называют важнейшим открытием, сделанным на этом месте. Оно имеет значение исторического масштаба.

Древний город Петра был наполовину построен, наполовину высечен в песчаниковых скалах пустынного каньона на юге Иордании более 2 000 лет назад набатеями, традиционно кочевым арабским племенем бедуинов.

Город стал их столицей, которую они назвали Ракму. Сейчас это одно из новых семи чудес света, и все же вокруг этого места, которое когда-то было центром торговли между Средиземноморьем, Аравией и Азией, остается много тайн.

К 700 году нашей эры Петра была заброшена по непонятным причинам, а здание ее сокровищницы опустело от артефактов. Как следствие, никто доподлинно не знает, сколько лет зданию Сокровищницы и для чего оно использовалось. Сокровищницей ее называют, поскольку считалось, что скульптурная урна в верхней части фасада хранила богатства. Однако этот сосуд также мог быть мемориалом королевской семьи.

Это фантастика, что мы имеем керамику, экофакты и отложения, которые позволяют установить дату построения Сокровищницы,

- говорит ученый-эколог Тим Киннерд из Университета Сент-Эндрюса.

Открытие подземной камеры было сделано случайно, после того, как исследователи использовали георадары для оценки рисков затопления.



Вход в гробницу / Фото Warner Bros. Discovery



Исследователи на фоне города Петра / Фото Warner Bros. Discovery

Археологи говорят, что гробница, вероятнее всего, была построена как мавзолей и склеп для царя Аретаса IV Филопатриса в начале 1 века нашей эры. Царь Филопатрис был правителем набатейцев примерно с 9 года до нашей эры до 40 года нашей эры. При его правлении община пастухов коз и овец превратилась в царство богатых купцов, что позволило построить много зданий в Петре.

Это неизбежно привлекло внимание римлян. Около 100 года нашей эры могущественная соседняя империя аннексировала Петру и переименовала ее в Арабию Петру. Римляне правили городом в течение следующих 300 лет, после чего это место было заброшено.



Захоронение в гробнице / Фото Warner Bros. Discovery



Захоронение в гробнице / Фото Warner Bros. Discovery



Чаша, найдена в склепе / Фото Warner Bros. Discovery

Неизвестно, что произошло с набатейцами после этого события. Вероятно, что этот народ медленно растворился в римском обществе. Многое из того, что мы знаем о них, происходит из римских письменных памятников.

Существует очень мало полных захоронений ранних набатейцев, поэтому это открытие даст много ценных данных об их традициях, объясняет геофизик Ричард Бейтс из Сент-Эндрюса. Ожидается, что захоронения, их вещи и человеческие останки помогут заполнить пробелы в наших знаниях о том, как возникла Петра и кем были набатейцы.