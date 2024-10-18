"Коли ми побачили щось схоже на чашу, всі просто завмерли" – згадує американський телеведучий Джош Гейтс, який брав участь у розкопках для зйомок документального фільму на каналі Discovery. Чаша виглядала майже так само, як Святий Грааль у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", який знімали у стародавній будівлі прямо над цією гробницею, йдеться у текстовому звіті авторів.

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Що знайшли у гробниці

Хоча ця стародавня посудина не здатна забезпечити вічну молодість або нескінченні багатства, дослідники все одно були дуже схвильовані вмістом катакомби.

Ми навіть не підозрювали, що ці розкопки можуть повністю змінити те, що ми знаємо про Скарбницю,

– каже археолог Пірс Пол Крісман з Американського дослідницького центру в Йорданії.



Автори програми, які знайшли гробницю, позують на фоні міста Петра / Фото Warner Bros. Discovery

Як відомо, майже всі гробниці в Петрі були знайдені порожніми, тож це надає особливого значення цій новій кімнаті. Її називають найважливішим відкриттям, зробленим на цьому місці. Воно має значення історичного масштабу.

Стародавнє місто Петра було наполовину збудоване, наполовину висічене в пісковикових скелях пустельного каньйону на півдні Йорданії понад 2 000 років тому набатеями, традиційно кочовим арабським племенем бедуїнів.

Місто стало їхньою столицею, яку вони назвали Ракму. Зараз це одне з нових семи чудес світу, і все ж навколо цього місця, яке колись було центром торгівлі між Середземномор'ям, Аравією та Азією, залишається багато таємниць.

До 700 року нашої ери Петра була покинута з незрозумілих причин, а будівля її скарбниці спорожніла від артефактів. Як наслідок, ніхто достеменно не знає, скільки років будівлі Скарбниці і для чого вона використовувалася. Скарбницею її називають, оскільки вважалося, що скульптурна урна у верхній частині фасаду зберігала багатства. Однак ця посудина також могла бути меморіалом королівської родини.

Це фантастика, що ми маємо кераміку, екофакти та відкладення, які дозволяють встановити дату побудови Скарбниці,

— каже вчений-еколог Тім Кіннерд з Університету Сент-Ендрюса.

Відкриття підземної камери було зроблено випадково, після того, як дослідники використали георадари для оцінки ризиків затоплення.



Вхід у гробницю / Фото Warner Bros. Discovery



Дослідники на фоні міста Петра / Фото Warner Bros. Discovery

Археологи кажуть, що гробниця, найімовірніше, була побудована як мавзолей і склеп для царя Аретаса IV Філопатріса на початку 1 століття нашої ери. Цар Філопатріс був правителем набатейців приблизно з 9 року до нашої ери до 40 року нашої ери. За його правління громада пастухів кіз та овець перетворилася на царство заможних купців, що дозволило побудувати багато будівель у Петрі.

Це неминуче привернуло увагу римлян. Близько 100 року нашої ери могутня сусідня імперія анексувала Петру й перейменувала її на Арабію Петру. Римляни правили містом протягом наступних 300 років, після чого це місце було занедбане.



Поховання в гробниці / Фото Warner Bros. Discovery



Поховання в гробниці / Фото Warner Bros. Discovery



Чаша, знайдена в склепі / Фото Warner Bros. Discovery

Невідомо, що сталося з набатейцями після цієї події. Ймовірно, що цей народ повільно розчинився в римському суспільстві. Багато з того, що ми знаємо про них, походить з римських писемних пам'яток.

Існує дуже мало повних поховань ранніх набатейців, тож це відкриття дасть багато цінних даних про їхні традиції, пояснює геофізик Річард Бейтс із Сент-Ендрюса. Очікується, що поховання, їхні речі та людські останки допоможуть заповнити прогалини в наших знаннях про те, як виникла Петра і ким були набатейці.