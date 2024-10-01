В работе Telegram фиксируют сбой, пользователи жалуются на проблемы

В работе популярного мессенджера Telegram зафиксировали сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку контента и сообщений.

Сервис Downdetector подтверждает наличие проблем с Telegram. Первые жалобы на работу начали поступать около 19:47.

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Сбой в работе Telegram

Так, согласно инфографике Downdetector, вечером 1 октября фиксируется резкое увеличение репортов пользователей Telegram. Так, в 20:02 сервис одновременно получил 36 отзывов пользователей о проблемах в работе мессенджера, а через несколько минут это число возросло до 49.

Статистика репортов о проблемах в Telegram / Downdetector

Пользователи заметили снижение скорости загрузки текста и медиа. Сообщения из чатов или групп поступают с задержкой. Кроме этого, существуют проблемы с пересылкой контента.

После исправления проблем с работой мессенджера советуем подписаться на наш телеграм-канал. Будьте в курсе последних новостей первыми!

Отметим, что на этот раз сбой был не столь масштабным, как, например, в феврале 2024 года. Тогда в пике количество репортов о сбое достигло 852. Фактически, пользоваться Telegram в течение некоторого времени было невозможно – сообщения не отправлялись и не достигали отправителя.