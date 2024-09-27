Веронике* было 3 года, когда она ездила к бабушке, где ее также ждал ее, казалось бы, родной дядя. Девочке сейчас 8 лет. За свою жизнь она четыре раза была на допросах полиции и врачей, где каждый раз показывала на игрушках зоны, куда ее касались половым органом.

Эту историю нам рассказал адвокат семьи Вероники, Павел Савченко, после года сотрудничества с уполномоченными органами, которые, мягко говоря, не проявляют энтузиазма и эмпатии в попытках восстановить справедливость, на что есть убедительная статистика и факты.

В этом материале мы расскажем историю Вероники, детали дела и посмотрим в целом на работу украинских правоохранителей в делах о сексуальных преступлениях.

*Имя девочки было умышленно изменено по этическим соображениям.

Юридические дилеммы (проблемы)

По словам адвоката Савченко, когда родители Вероники отдавали ее бабушке в село на Киевщине, то не подозревали о том, что мог творить с ней 15-летний дядя. Только когда девочка подросла, она начала сама догадываться о неправильности того, что происходило в ее жизни на протяжении около трех лет.

Осень 2023 года. Вероника рассказывает обо всем матери. Приезжает полиция и открывает производство. Адвокат отмечает, что уже на том этапе возникли вопросы, прежде всего к квалификации.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины о развращении несовершеннолетних, хотя семья настаивала на 152 и 153 статьях – об изнасиловании и сексуальном насилии. Следователь Фастовского районного управления полиции Александр Гарбар, к которому мы обратились за комментарием, отметил, что соответствующая квалификация была связана с тем, какие показания изначально получили правоохранители.

Какая разница между 152, 153 и 156 статьями УКУ Статья 152 – изнасилование. Это совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным или иным проникновением. Если это касается несовершеннолетних, то наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Статья 153 – сексуальное насилие. Это сексуальные действия, которые не связаны с проникновением в тело другого лица. Если это касается несовершеннолетних, то наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Статья 156 – развращение несовершеннолетних. Это о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Если соответствующие действия совершал родственник, то он может сесть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

В конце концов после почти года волокиты удалось добиться, чтобы правоохранители объявили подозрение дяде именно по 153 статье УК.

Причиной волокиты стало постановление полиции о закрытии производства, о чем семья Вероники узнала в конце января 2024-го. Однако когда адвокат подал жалобу в суд по соответствующему факту, прокурор решила сама отменить постановление следователя. Уголовное производство было повторно открыто.

Объяснили закрытие тем, что возможный подозреваемый (дядя Вероники – 24 Канал) не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность,

– сказал адвокат Савченко.

Объявили подозрение дяде Вероники в начале сентября. В то же время семье девочки стало известно о загадочной медицинской справке о том, что якобы у парня могут быть проблемы с психическим здоровьем. На судебном заседании по избранию меры пресечения для дяди Вероники прокурор просил меру в виде личного поручительства. Не исключено, что эти два эпизода – справка и мера пресечения – связаны между собой. Но подтвердить наличие соответствующего документа нам как журналистам так и не удалось.

Личное поручительство... В тяжком преступлении. Даже не домашний арест,

– делится с нами адвокат семьи.

Также Савченко опасается затягивания дела. Прошло около года с того момента, когда было открыто уголовное производство. Когда дело дойдет до приговора и будет ли он справедливым, – это вопросы риторические.

Следственные действия ≠ новая травма

Кроме юридических нюансов, история Вероники является показательной с морально-этической точки зрения. Шокирует тот факт, что маленькую девочку 4 раза вызывали на допросы, где она каждый раз должна была вспоминать травматический опыт. В общении с нами глава Ассоциации женщин-юристов Украины "ЮрФем" Кристина Кит объяснила, что украинское законодательство позволяет проводить допрос только один раз на этапе досудебного расследования с применением видеозаписи.

Если это касается малолетнего лица, то помещение для допроса должно быть соответствующее – "Зеленая комната" с игрушками, комфортная для ребенка. Допрашивали героиню нашего материала в соответствующем помещении, но почему целых 4 раза? На этот вопрос следователь Фастовского районного управления полиции сухо ответил, что это было связано со следственными действиями. Деталей он не стал раскрывать, как и комментировать законодательную норму, которая позволяет только один раз на камеру допрашивать потерпевшую.

"Да, конечно важно", – констатировал представитель правоохранительных органов в ответ на вопрос, важно ли для полиции не травмировать жертв сексуального насилия.

Руководительница организации "ЮрФем" отмечает, что многочисленные следственные действия, в частности повторные круги допросов, является одной из причин, почему жертвы сексуального насилия не хотят обращаться в систему правоохранительных органов и рассказывать о том, что они пережили.

Анализ судебной практики показал, что, к сожалению, у нас люди, пережившие сексуальное насилие, сталкиваются с многочисленным количеством допросов. Также они вынуждены участвовать в судебных заседаниях, хотя наше законодательство позволяет потерпевшим не участвовать в судебном процессе.

По словам юриста, другим травматическим элементом в ходе сбора полицией доказательств, от которого стоит отказаться, является проведение следственного эксперимента. В делах о сексуальном насилии он предусматривает пребывание вместе с потерпевшей на месте совершения преступления и воспроизведение событий, сопровождавших его.

Обратите внимание! Летом 2022 года Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, направленную на предотвращение насилия, в частности сексуального и в отношении детей. До того, течение нескольких лет, Украина меняла законодательство в соответствии с международными нормами. Среди прочего, было введено понятие "добровольного согласия". Хотя это и является значительным прогрессом, по словам главы "ЮрФем", однако процесс перестройки правоохранительной системы еще продолжается.

Юрист Кристина Кит акцентирует, что правоохранительная и судебная системы в Украине должны быть ориентированы именно на потерпевших. По словам эксперта, нужны годы, чтобы избавиться от практик, которые применяли следователи и судьи последние десятилетия. Но, самое главное, мы как страна не стоим на месте: можно отследить положительные аспекты, но и негативных примеров хватает. Об этом пойдет речь далее.

Как (не) работает система

История Вероники и того, что делает или не делает полиция и как много времени тратит на привлечение к ответственности преступников, не является уникальной для украинского информационного пространства.

Весной 2023 года страну всколыхнуло решение Воловецкого райсуда на Закарпатье из-за приговора трем подросткам, которые совершили сексуальное насилие в отношении 14-летней одноклассницы. Хотя сначала суд и признал несовершеннолетних виновными, назначив наказание в 5 лет лишения свободы, однако впоследствии освободил их от ответственности, установив испытательный срок в 2 года и обязав каждого выплатить потерпевшей по 60 тысяч гривен.

Благодаря реакции неравнодушных дело взялись пересматривать. Как видно из данных в судебном реестре, заседания в соответствующем производстве продолжаются до сих пор в Воловецком суде, однако решения недоступны для широкой общественности. Справедливого приговора до сих пор нет.

По словам главы Ассоциации женщин-юристов Украины "ЮрФем" Кристины Кит, только 50% уголовных дел, связанных с преступлениями против сексуальной свободы, попадают в суд. Другие фактически закрываются. В то же время ниже на инфографике мы привели собственные расчеты, которые наглядно показывают соотношение между количеством имеющихся производств по делам против сексуальной свободы (152, 153 и 156 статьи УК), а также количеством приговоров, осуждающих лиц, совершавших соответствующие преступления.

В целом соотношение между количеством таких производств и количеством осужденных за последние 5 лет в процентах составляет 13,3%. Очевидно, это очень низкий показатель. Однако самым главным является не сама цифра, а то, что за ней стоит. А это тысячи людей, которым было причинено сексуальное насилие.

Как мы уже отмечали, система правосудия в Украине должна быть ориентирована на потерпевших и, кроме того, она должна работать эффективно, привлекая виновных к ответственности. Как журналисты и представители общественности мы ожидаем не только справедливых концов в громких медийных делах о Веронике и девочке на Закарпатье, которая подверглась сексуальному насилию со стороны одноклассников, а вообще во всех производствах, открываемых правоохранителями.