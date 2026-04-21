В сети пишут о сбое в Киевстаре: что говорят в компании
- 21 апреля клиенты Киевстара столкнулись с проблемами при совершении звонков из-за незначительного технического сбоя, который компания уже устранила.
- Пользователи также жаловались на проблемы с мобильным сигналом и интернетом, но Киевстар сообщил, что сервис работает в штатном режиме.
Вечером 21 апреля украинцы начали сообщать о сбое в Киевстаре. Не все могут дозвониться абонентам этого оператора. Впрочем, в компании объяснили, что произошло.
Детали собрал 24 Канал.
Что известно о сбое в Киевстаре 21 апреля?
Люди жалуются на то, что не удается дозвониться в сети, если звонить на номера других операторов. Во время звонка выдает сообщение "ошибка вызова".
Ошибка вызова во время звонков в Киевстаре / Скриншот 24 Канала
В то же время следует сказать, что эта проблема не у всех. Корреспонденты 24 Канала провели эксперимент и выяснилось, что некоторым удалось дозвониться с Киевстара на Киевстар, а другим тоже выдало ошибку вызова.
Сбой в Киевстаре 21 апреля 2026 / Скриншот 24 Канала
Но, например, если позвонить абонентам Киевстара через Telegram, пользуясь мобильным интернетом от Киевстара, звонок идет и человек на другом конце провода слышит вызов. То есть проблема не касается абсолютно всех пользователей.
Сбой произошел после девяти вечера 21 апреля, на него обратили внимание в сети. Также пользователи жалуются на плохую работу сети Wi-Fi от Киевстара.
На сайте Downdetector, где собирают сообщения о проблемах с различными сайтами, сервисами и приложениями, пользователи тоже информировали о сбое. 67 процентов писали, что имеют проблему с голосовыми вызовами, 16 процентов – с мобильным сигналом, 12 процентов – с мобильным интернетом.
Вечером количество таких сообщений резко возросло и достигло 138.
Проблемы с Киевстаром – информация с Downdetector / Скриншот 24 Канала
Как в Киевстаре объяснили сбой 21 апреля?
Руководитель по коммуникациям компании "Киевстар" Татьяна Оксютенко в комментарии 24 Каналу объяснила: произошел незначительный технический сбой.
Сегодня у части абонентов наблюдались трудности с исходящими вызовами. Сейчас работа сервиса восстановлена, компания работает в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства,
– сообщила она.
Другие новости о Киевстар
- 5 марта соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман предположил, что российские беспилотники могут использовать интернет-соединения украинских мобильных сетей. Татьяна Оксютенко в комментарии для 24 Канала опровергла эту информацию. Она заверила, что вся инфраструктура компании регулярно проходит нужные проверки.
- 20 апреля в компании предупредили: мошенники в соцсетях прикрываются именем Киевстара. Они предлагают абонентам инвестировать в 5G и акции.
- 21 апреля Киевстар начнет постепенно отказываться от технологии 3G в части населенных пунктов и переводить эти частоты под более современный 4G. А это означает, что 3G отключат в Кировоградской области, в Одесской, Полтавской и Винницкой областях.