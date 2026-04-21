В сети пишут о сбое в Киевстаре: что говорят в компании

Вечером 21 апреля украинцы начали сообщать о сбое в Киевстаре. Не все могут дозвониться абонентам этого оператора. Впрочем, в компании объяснили, что произошло.

Что известно о сбое в Киевстаре 21 апреля?

Люди жалуются на то, что не удается дозвониться в сети, если звонить на номера других операторов. Во время звонка выдает сообщение "ошибка вызова".



Ошибка вызова во время звонков в Киевстаре / Скриншот 24 Канала

В то же время следует сказать, что эта проблема не у всех. Корреспонденты 24 Канала провели эксперимент и выяснилось, что некоторым удалось дозвониться с Киевстара на Киевстар, а другим тоже выдало ошибку вызова.



Сбой в Киевстаре 21 апреля 2026 / Скриншот 24 Канала

Но, например, если позвонить абонентам Киевстара через Telegram, пользуясь мобильным интернетом от Киевстара, звонок идет и человек на другом конце провода слышит вызов. То есть проблема не касается абсолютно всех пользователей.

Сбой произошел после девяти вечера 21 апреля, на него обратили внимание в сети. Также пользователи жалуются на плохую работу сети Wi-Fi от Киевстара.

На сайте Downdetector, где собирают сообщения о проблемах с различными сайтами, сервисами и приложениями, пользователи тоже информировали о сбое. 67 процентов писали, что имеют проблему с голосовыми вызовами, 16 процентов – с мобильным сигналом, 12 процентов – с мобильным интернетом.

Вечером количество таких сообщений резко возросло и достигло 138.



Проблемы с Киевстаром – информация с Downdetector / Скриншот 24 Канала

Как в Киевстаре объяснили сбой 21 апреля?

Руководитель по коммуникациям компании "Киевстар" Татьяна Оксютенко в комментарии 24 Каналу объяснила: произошел незначительный технический сбой.

Сегодня у части абонентов наблюдались трудности с исходящими вызовами. Сейчас работа сервиса восстановлена, компания работает в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства,

– сообщила она.

