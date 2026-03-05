На сообщение конструктора в сети X отреагировал советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов. Ситуацию в комментарии для 24 канала прокомментировали и в компании "Киевстар".
К теме Это важно для защиты населения и не только, – Федоров об отключении Starlink для врага
Как свое мнение о российском следе в сетях Киевстара и Водафона аргументировал Штилерман?
Он сделал такое заявление, комментируя видеозапись, на которой вражеский "Шахед" пролетает на уровне крыши пятиэтажного дома в Миргороде на Полтавщине.
Штилерман отметил, что прекращение работы спутникового интернета Starlink не способно помешать таким атакам, поскольку, по его словам, российские беспилотники якобы могут использовать интернет-соединения мобильных сетей.
Конструктор предположил, что в сетях пользователей операторов Киевстар и Водафон может быть интегрировано программное обеспечение для перехвата данных – "СОРМ".
Для справки! "СОРМ" (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) – это созданная в России инфраструктура легального перехвата данных в телекоммуникационных сетях. Она позволяет осуществлять дистанционный контроль за трафиком и интернет-активностью пользователей в российских сетях.
Штилерман также утверждает, что еще с 2014 года в сетевое ядро операторов Киевстар, который ранее частично принадлежал Вымпелкому, и Водафон, связанного с МТС, якобы могли быть интегрированы системы оперативно-розыскных мероприятий ФСБ России.
По его версии, именно поэтому российские беспилотники могут использовать мобильные сети во время полетов в режиме FPV над украинскими городами. Он пояснил, что если поблизости есть базовая станция мобильного оператора, дрон может получать через нее интернет-сигнал, необходимый для полета.
Что говорят в Минобороны и в Киевстаре?
Эту информацию со своей стороны прокомментировал и советник министра обороны по вопросам систем связи и беспилотников Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что в Украине трофейные российские дроны исследуют десятки различных служб и ведомств.
В это время у "Шахедов" нет физической возможности управления через сети мобильной связи,
– подчеркнул он.
По словам эксперта, на борту "Шахеда" установлен только трекер с двумя модемами, которыми управляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Эти модемы имеют четыре внешние антенны и используются исключительно для передачи телеметрии - в частности координат дрона и параметров работы его двигателя.
Бескрестнов также отметил, что после пересечения границы работу таких трекеров украинские специалисты блокируют, чтобы исключить передачу данных.
К тому же руководитель по коммуникации Киевстара Татьяна Оксютенко в комментарии 24 Каналу тоже опровергла распространенную в заметке Штилермана информацию. Она заверила, что вся инфраструктура компании регулярно проходит необходимые проверки и сертификацию.
Инфраструктура Киевстар функционирует в соответствии с законодательством Украины и требованиями международных стандартов кибербезопасности,
– подчеркнула Оксютенко.
Что известно о блокировке Starlink для российских солдат?
В конце января 2026 года украинские военные сообщили о резком росте атак российских дронов, которые использовали спутниковую связь. Под удары попадали логистические маршруты, а также гражданский транспорт.
Минбороны взяло ситуацию под контроль и обратилось к компании SpaceX и ее руководителю Илону Маску. Он со своей стороны согласился ограничить оккупантам доступ к Starlink.
Впоследствии терминалы россиян действительно перестали работать – доступ остался только для проверенных устройств, внесенных в "белый список".
Отключение Starlink у российских подразделений усложнило их связь, ослабило наступательные возможности и частично ограничило применение дронов. Украина же использовала эти перебои для проведения отдельных контрнаступательных действий, в частности на Александровском направлении.
По данным украинской разведки, российские военные пытаются найти альтернативу Starlink, однако имеющиеся решения пока не обеспечивают стабильной связи.