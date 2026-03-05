На допис конструктора в мережі X відреагував радник очільника Міноборони Сергій Бескрестнов. Ситуацію в коментарі для 24 Каналу прокоментували й у компанії "Київстар".

Як свою думку про російський слід в мережах Київстару та Водафону аргументував Штілерман?

Він зробив таку заяву, коментуючи відеозапис, на якому ворожий "Шахед" пролітає на рівні даху п'ятиповерхового будинку в Миргороді на Полтавщині.

Штілерман наголосив, що припинення роботи супутникового інтернету Starlink не здатне завадити таким атакам, оскільки, за його словами, російські безпілотники нібито можуть використовувати інтернет-з'єднання мобільних мереж.

Конструктор припустив, що в мережах користувачів операторів Київстар і Водафон може бути інтегроване програмне забезпечення для перехоплення даних – "СОРМ".

Для довідки! "СОРМ" (система технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) – це створена в Росії інфраструктура легального перехоплення даних у телекомунікаційних мережах. Вона дозволяє здійснювати дистанційний контроль за трафіком та інтернет-активністю користувачів у російських мережах.

Штілерман також стверджує, що ще з 2014 року у мережеве ядро операторів Київстар, який раніше частково належав Вимпелкому, та Водафон, пов'язаного з МТС, нібито могли бути інтегровані системи оперативно-розшукових заходів ФСБ Росії.

За його версією, саме через це російські безпілотники можуть використовувати мобільні мережі під час польотів у режимі FPV над українськими містами. Він пояснив, що якщо поблизу є базова станція мобільного оператора, дрон може отримувати через неї інтернет-сигнал, необхідний для польоту.

Що кажуть в Міноборони та у Київстарі?

Цю інформацію зі свого боку прокоментував і радник міністра оборони з питань систем зв'язку та безпілотників Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що в Україні трофейні російські дрони досліджують десятки різних служб і відомств.

У цей час у "Шахедів" немає фізичної можливості управління через мережі мобільного зв'язку,

– наголосив він.

За словами експерта, на борту "Шахеда" встановлено лише трекер із двома модемами, якими керує одноплатний комп'ютер Raspberry Pi. Ці модеми мають чотири зовнішні антени та використовуються виключно для передавання телеметрії — зокрема координат дрона і параметрів роботи його двигуна.

Бескрестнов також зазначив, що після перетину кордону роботу таких трекерів українські фахівці блокують, щоб унеможливити передачу даних.

До того ж керівниця з комунікації Київстару Тетяна Оксютенко в коментарі для 24 Каналу теж спростувала поширену в дописі Штілермана інформацію. Вона запевнила, що вся інфраструктура компанії регулярно проходить потрібні перевірки й сертифікацію.

Інфраструктура Київстар функціонує відповідно до законодавства України та вимог міжнародних стандартів кібербезпеки,

– наголосила Оксютенко.

