Ученые из Сингапура встроили сенсорный экран в обычную одежду

Стартап интегрировал светодиоды в ткань и выпустил одежду с сенсорными клапанами, которую можно стирать / Национальный университет Сингапура (NUS)
Исследователи из Национального университета Сингапура встроили полноценный цветной сенсорный экран прямо в рукав одежды. Тканевый дисплей выдерживает машинную стирку и сгибание.
Как обычные нитки превратились в полноценный экран
Ученые из Национального университета Сингапура вплели цветной сенсорный экран непосредственно в рукав обычной одежды. Проект возглавил ассистент профессора кафедры материаловедения и инженерии Турал Худиев вместе с аспирантом Хеном Фу и группой коллег. Свою работу они опубликовали в журнале Nature.
Разработчики отказались от традиционных жестких или просто гибких панелей и создали саму ткань из "умных" нитей толщиной один миллиметр и длиной десять метров, внутри которых разместили светодиоды.
Каждая нить выполняет одновременно роль пиксельного ряда и сенсорного датчика. Под слоем подсветки расположен слой, реагирующий на нажатие: когда палец касается ткани, электрическая цепь замыкается, система вычисляет координаты контакта и активирует нужную точку.
Чтобы соединить тысячи микроскопических компонентов, авторы применили лазерное прорезание контактных зон на изолированных проводах и высокоточную пайку. Всего в конструкцию было интегрировано более 5 000 чипов и 20 000 электрических соединений, после чего полоску диодов поместили в многослойное волокно с помощью термической экструзии.
Волокно имеет одномерную геометрию и осевую симметрию
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Возможности "умного" рукава
В предплечье тестового прототипа инженеры вплели 54 умные нити, каждая из которых содержит 96 светодиодов. Вместе они образуют рабочее поле с разрешением 96 на 54 пикселя размером 16,8 на 10,5 сантиметра. Изображение обновляется с частотой 30 раз в секунду при глубине цвета 8 бит. Если отдельная линия выходит из строя, соседние участки продолжают корректно работать благодаря независимым каналам управления.
Демонстрация экрана на рукаве одежды: смотрите видео
Наряду с волокнами дисплея разработчики разместили сенсорные нити с микрофоном, динамиком и набором датчиков. Они фиксируют движение, магнитный север, температуру и освещенность окружающей среды. Благодаря этому рукав воспроизводит функции ранних смартфонов: работает как калькулятор и компас, отображает изображения, распознает голосовые команды и воспроизводит видео со скоростью 30 кадров в секунду или 25 кадров со звуком.
Одежда также поддерживает связь через Bluetooth, автоматически поворачивает экран, настраивает яркость и измеряет температуру тела пользователя под мышкой.
Здравоохранение является особенно перспективной сферой применения
По замыслу ученых, умная одежда сможет непрерывно собирать физиологические показатели человека и выводить аналитику с помощью искусственного интеллекта прямо на рукав.
Стойкость при стирке и планы на будущее
Созданный дисплей успешно выдержал 50 циклов стирки в бытовой стиральной машине со стиральным порошком и более 1 000 сгибаний с радиусом всего 5 миллиметров. Материал пропускает воздух на уровне хлопка, полиэстера или джинсовой ткани и соответствует гигиеническим нормам для контакта с кожей.
Более тонкие нити и более компактные микросхемы в будущем позволят ткать подобные экраны на стандартных промышленных станках.
В настоящее время команда работает над повышением разрешения матрицы, хотя сроки коммерческого выпуска и показатели автономности системы авторы пока не раскрывают.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии