В США будут судить создателя крупнейшей ботнет-схемы в истории: кто он

Министерство юстиции США объявило об аресте 35-летнего гражданина Китая Юньхэ Вана. По оценкам ФБР, он является создателем крупнейшей ботнет-схемы в истории, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, заразив миллионы компьютеров в почти 200 странах.

Детали дела

Согласно пресс-релизу, Ван и его сообщники использовали всплывающие окна с рекламой якобы VPN-сервисов для распространения вредоносного программного обеспечения. Таким образом они создали разветвленную домашнюю прокси-службу (секретную коммуникационную магистраль, которая скрывает пользователей по IP-адресам реальных людей).

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Ван продавал доступ к сети, известной как "911 S5", другим киберпреступникам, которые использовали ее для совершения "целого ряда компьютерных преступлений, включая финансовые махинации, кражу личных данных и эксплуатацию детей".

Незаконная схема была чрезвычайно успешной. По данным Минюста США, 911 S5 принесла 99 миллионов долларов с момента своего основания в 2014 году. Значительную часть этих доходов Ван потратил на роскошную недвижимость, автомобили, часы и прочее.

Схема продажи доступа к миллионам зараженных вредоносным программным обеспечением компьютеров по всему миру позволяет преступникам по всему миру воровать миллиарды долларов, передавать угрозы о взрывах и обмениваться материалами об эксплуатации детей, а затем использовать почти 100 миллионов долларов прибыли от этой схемы для покупки роскошных автомобилей, часов и недвижимости,

– говорит представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Ван, который находится под стражей, обвиняется в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, существенном компьютерном мошенничестве, сговоре с целью совершения электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег. Ему грозит до 65 лет заключения.

Обвиняемый вел чрезвычайно роскошный образ жизни. По данным Минюста, его "Ferrari F8 Spider S-A 2022 года выпуска, BMW i8, BMW X7 M50d, Rolls Royce, более десятка внутренних и международных банковских счетов, более двух десятков криптовалютных кошельков, несколько роскошных наручных часов, 21 объект жилой или инвестиционной недвижимости (в Таиланде, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Сент-Китс и Невис и Соединенных Штатах), а также 20 доменов – все это подлежит конфискации.

Одно из самых впечатляющих обвинений в обвинительном акте против Вана заключается в том, что 911 S5 позволяла иностранным мошенникам выдавать себя за безработных граждан США во время пандемии коронавируса. Они выкачали почти 6 миллиардов долларов США, выделенных правительством США на помощь в борьбе с коронавирусом.

911 S5 также использовался для киберпреследования и способствовал распространению материалов с изображением сексуального насилия над детьми.