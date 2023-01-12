Правительство США, возможно, рассматривает запрет газовых плит по всей стране: что с ними не так

По данным Bloomberg, Комиссия по безопасности потребительских товаров США рассматривает возможность запрета газовых плит. В последнее время появилось больше доказательств того, что они выделяют вредные загрязнители, связанные с астмой у детей.

Комиссар агентства Ричард Трумка в интервью изданию заявил, что "продукты, которые невозможно сделать безопасными, могут быть запрещены". Но он также уточнил, что запрет не означает, что федералы придут домой, чтобы забрать газовую плиту. Правила применимы только к новым продуктам.

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Что известно

По данным издания, 35 процентов домов в США пользуются газовыми плитами. Доказательства против них становятся все более убедительными с каждым днем. Очередным, но, вероятно, не последним стало новое исследование, опубликованное в прошлом месяце, связавшее газовые плиты с развитием детской астмы. Выяснилось, что 12,7 процента всех случаев детской астмы в стране можно отнести к использованию газовых плит, что в общей сложности составляет около 650 000 детей.

Газовые плиты могут выделять ряд опасных загрязняющих веществ, таких как угарный газ и формальдегид, но именно диоксид азота – известный раздражитель легких – вызывает заболевание.

Это все равно что иметь выхлопные газы в доме. А мы знаем, что дети являются теми людьми, которые проводят больше времени дома, наряду с пожилыми людьми,

– говорит соавтор исследования Брейди Силз.

Комиссия отступает

Слова Ричарда Трумки вызвали бурную реакцию в обществе.

Американская газовая ассоциация опубликовала заявление, в котором осудила методологию исследования, утверждая, что "не было проведено никаких измерений или тестов, основанных на реальном использовании приборов", и предположила, что оценки риска для здоровья, которые использовали авторы, возможно, были "неправильными или предвзятыми".

Ассоциация производителей бытовой техники поддержала хорошую вентиляцию как ключ к борьбе с загрязнением в помещении, но не полный запрет плит.

Конечно, следует воспринимать заявления любой заинтересованной стороны со скептицизмом.

Всего через несколько дней после публикации Bloomberg, глава Комиссии по безопасности потребительских товаров Алекс Хен-Сарыч заявил, что запрет плит на самом деле не рассматривается. В заявлении, опубликованном в Twitter во вторник, председатель Комиссии по безопасности потребительских товаров Александр Хен-Сарик заявил, что, хотя Комиссия исследует влияние газовых плит и работает над тем, чтобы сделать приборы более безопасными, у нее нет планов по их полному запрету.