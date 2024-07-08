Как это будет работать

Стартап Cavnue, который поддерживается компанией Alphabet, начал строительство "умного шоссе" в рамках нового пилотного проекта, который может стать толчком для других строительных проектов по всей стране. Другой проект, "Умный грузовой коридор" на шоссе в Остине, штат Техас, также находится в стадии разработки.

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Новая "умная дорога" – это большая, протяженная система отслеживания, предназначена для информирования Департамента транспорта штата Мичиган и самих водителей о потенциальных проблемах, таких как препятствия на дороге, аварии или пробки на дорогах. Ожидается, что проект поможет уменьшить пробки на дорогах, предотвратить несчастные случаи и поможет властям эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации на дорогах.

В будущем планируется расширить "умное шоссе" до 65 километров в шесть этапов, которые соединят два города после завершения пилотной программы.



Шесть фаз строительства когда-то соединят два города – Анн Арбор и Детройт – умным шоссе / Фото Canvue

"Умное шоссе" работает с помощью серии столбов, размещенных через каждые 200 метров вдоль дороги, на которых установлены сенсорные модули, вычислительное и коммуникационное оборудование. Вдоль шоссе также установлены камеры, которые следят за каждым участком дороги и делают снимки, которые анализируются алгоритмами искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления опасных условий вождения. Оповещения направляются в Департамент и водителям, которые находятся на проезжей части.

Cavnue говорит, что ее технология может подключаться к "любому транспортному средству, который имеет функции подключения". Представитель компании сказал: "Большинство современных автомобилей со встроенными навигационными функциями подпадают под эту категорию". Но старые машины, к сожалению, не подойдут.

Нечто похожее реализует Великобритания. Там аналогичный проект первой подключенной к интернету дороги начали в 2014 году.

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