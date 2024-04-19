DARPA объявило об успешных испытаниях ИИ, который управляет боевым самолетом

В среду Военно-воздушные силы США и Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) объявили об успешных испытаниях новой системы искусственного интеллекта. Во время тестов ИИ на экспериментальном самолете X-62A VISTA соревновался с человеком на F-16.

Детали

Военно-воздушные силы отмечают, что различные автономные системы используются уже десятилетиями, но инструменты машинного обучения ранее были запрещены из-за "высокого риска и отсутствия независимого контроля". А учитывая последние 100 лет предостережений из научной фантастики, легко понять, почему люди с опаской относятся к истребителям с искусственным интеллектом.

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Испытания ИИ, установленного на X-62A VISTA, происходит с пилотами-людьми на борту, которые могут отключить систему в любой момент, но ВВС заявляют, что их пилотам-испытателям не пришлось использовать предохранители ни во время одного из недавних испытаний, которые проводились в основном в 2023 году.



X-62A VISTA в полете под управлением ИИ / Фото ВВС США/Джанкарло Казем

Большой вопрос о том, кто же победил в этой симуляции боя, остается, к сожалению, без ответа. Но видео, опубликованное военно-воздушной базой "Эдвардс", дает представление о том, как выглядели испытания.

Как проходили испытания искусственного интеллекта: видео на английском

X-62A – это невероятная платформа не только для исследований и совершенствования испытаний, но и для подготовки следующего поколения пилотов. Обеспечивая безопасность, эффективность, результативность и ответственность своих возможностей, промышленность может рассчитывать на результаты работы команды X-62A. [...] Мы в корне изменили дискуссию, показав, что это может быть выполнено безопасно и ответственно,

– говорит полковник Джеймс Валпиани, комендант Школы летчиков-испытателей.

Американские военные впервые начали экспериментировать с системами искусственного интеллекта в самолетах в 1980-х годах в рамках программы под названием "Стратегическая вычислительная инициатива" (Strategic Computing Initiative, SCI). Компьютерные технологии, получившие название "Ассистент пилота", представлялись как нечто вроде невидимого R2-D2, способного понимать простую речь, на которой разговаривает пилот истребителя.

DARPA буквально пыталось построить Скайнет в 1983-1993 годах, используя передовые компьютеры и роботизированные транспортные средства, но технологии просто не были достаточно развитыми. В 2020-х годах ситуация может очень быстро измениться благодаря огромному прогрессу в машинном обучении.

Очевидно, что видение будущего этих технологий гораздо шире, чем просто одно приложение, которое будет управлять самолетами. Однако всех деталей пока что не раскрывают.