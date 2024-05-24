В Telegram произошел массовый сбой: некоторые пользователи не могут отправлять сообщения

Мессенджер Telegram столкнулся с трудностями в работе 24 мая. Согласно сообщениям некоторых пользователей, они не могут подключиться к серверу, отправлять сообщения и прочее.

Что происходит

Самая распространенная проблема сейчас – это трудности с присоединением к серверу. Приложение постоянно сообщает о попытке соединения, однако сделать этого не удается.

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Сбои начались еще некоторое время назад, около 12 дня, однако были не такими массовыми и быстро прошли. Однако впоследствии все повторилось.

О проблемах сообщили пользователи из разных уголков мира: США, Украины, Узбекистана и других стран. Количество жалоб на сервисе Downdetector измеряется сотнями. Однако известно, что от сбоя пострадали не все учетные записи.

Причины сбоя неизвестны.