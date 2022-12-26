Страница, следящая за самолетом Илона Маска, вернулась в Twitter, но с изменениями

Новая учетная запись Джека Суини называется ElonJetNextDay. Она будет работать в измененном виде, чтобы соответствовать новым правилам социальной сети, которые Маск ввел после скандала с самолетом.

Напомним, передвижение частного самолета Илона Маска публиковалось в реальном времени не менее года, прежде чем новый глава Twitter заблокировал аккаунт, обвинив разработчика бота в том, что он создает угрозу его личной безопасности. Сразу же в соцсети появился новый запрет, не позволяющий публиковать информацию о местонахождении человека в реальном времени.

Раньше Позор в прямом эфире: Маск обвинил журналистов в публикации координат его убийства.

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Чтобы не нарушать новые правила Twitter, Джек Суини, управляющий ботом ElonJet, теперь публиковать данные о самолете Маска с задержкой в 24 часа. Миллиардер ранее заявил, что такие сообщения не будут считаться нарушениями:

"Любая учетная запись, которая доксит информацию о местонахождении любого в режиме реального времени, будет приостановлена, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это включает в себя размещение ссылок на сайты с информацией о местонахождении в режиме реального времени. Публикация информации о местонахождении, в котором вы находились с небольшим опозданием, не является проблемой безопасности, поэтому это не является нарушением безопасности".

Суини говорит, что пока будет размещать сообщения вручную, пока работает над инфраструктурой для полной автоматизации аккаунта.

Интересно, что публикуемая им информация является открытой и содержится на специальном сайте, который показывает все перелеты на планете. Большинство коммерческих и частных самолетов оснащено технологией автоматического наблюдения-трансляции (ADS-B), которая передает уникальный код (привязанный к бортовому номеру самолета), содержащий такую информацию, как высота и местонахождение. Эти данные общедоступны, и самолеты, летающие в США и Европе, обязаны транслировать ее, чтобы предотвратить столкновения в воздухе. То есть любой и без этого бота может зайти и посмотреть, где сейчас находится джет Илона Маска. Однако глава компании все равно считает угрозой именно работу Суини.

Пока не было никакой реакции от Илона Маска по поводу новой учетной записи ElonJet.