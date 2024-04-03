Как использовать ваш смартфон для саморазвития

Смартфон – это не только инструмент для общения и развлечений. Он может стать мощным ресурсом для саморазвития, если использовать его правильно. Вот несколько советов, как это сделать.

Смартфон поможет вам учиться буквально где угодно: едучи в метро, ожидая в очереди, гуляя по улице. Достаточно включить аудио или видео – и вы можете получить доступ к знаниям в любой точке мира, даже если у вас нет прямо сейчас интернета.

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Используйте образовательные приложения

В магазинах приложений можно найти массу различных сервисов, которые облегчат ваше обучение.

Duolingo поможет изучать языки. Этот сервис является одним из самых известных, имея миллионы загрузок на обеих платформах. Короткие уроки здесь разбиты на группы по темам и уровню сложности, а также есть система поощрения.

поможет изучать языки. Этот сервис является одним из самых известных, имея миллионы загрузок на обеих платформах. Короткие уроки здесь разбиты на группы по темам и уровню сложности, а также есть система поощрения. PhotoMath – для изучения математики. Это приложение в первую очередь используется как сервис для решения уравнений, но его способность объяснять алгоритм решения поможет вам не просто получить легкий ответ, но и понять, как его добыть. PhotoMath использует камеру и технологию оптического распознавания символов, чтобы считывать написанные пользователем уравнения.

– для изучения математики. Это приложение в первую очередь используется как сервис для решения уравнений, но его способность объяснять алгоритм решения поможет вам не просто получить легкий ответ, но и понять, как его добыть. PhotoMath использует камеру и технологию оптического распознавания символов, чтобы считывать написанные пользователем уравнения. TED . Это приложение даст вам доступ к тысячам видео с выступлениями известных людей, ученых, специалистов из разных сфер. Порой это могут быть просто интересные познавательные рассказы, а порой и серьезные образовательные лекции. В основном видео англоязычные, но создатели обеспечивают субтитры.

. Это приложение даст вам доступ к тысячам видео с выступлениями известных людей, ученых, специалистов из разных сфер. Порой это могут быть просто интересные познавательные рассказы, а порой и серьезные образовательные лекции. В основном видео англоязычные, но создатели обеспечивают субтитры. Khan Academy . Это образовательное приложение сначала было ориентировано на лекции и работы различных ученых на английском языке, но позже расширилось и теперь там можно найти материал по школьным предметам - химии, математике, истории и других. Всего в Khan Academy собрано более 4200 материалов. В Khan Academy есть видеоуроки по всем предметам, изучаемых в школе. Материалы имеют разный уровень сложности. Стоит обратить внимание, что лекции доступны только на английском, но создатели работают над переводом на другие мировые языки.

. Это образовательное приложение сначала было ориентировано на лекции и работы различных ученых на английском языке, но позже расширилось и теперь там можно найти материал по школьным предметам - химии, математике, истории и других. Всего в Khan Academy собрано более 4200 материалов. В Khan Academy есть видеоуроки по всем предметам, изучаемых в школе. Материалы имеют разный уровень сложности. Стоит обратить внимание, что лекции доступны только на английском, но создатели работают над переводом на другие мировые языки. YouTube. Так именно этот сервис, который мы часто воспринимаем только как источник глупых видео с челленджами, обзоров на фильмы, интервью со знаменитостями или блогов о личной жизни, может стать едва ли не самым большим источником знаний. YouTube собрал миллионы видео на всех возможных языках и на практически любую тему. Многие люди используют YouTube как поисковую систему чаще, чем сам Google. Там можно найти не только отдельные лекции, но и целые курсы и серии видео на ту или иную тему.

Регистрируйтесь на образовательных платформах

Поскольку мы уже упомянули о Khan Academy, которая по своей сути является целой образовательной платформой, то вот вам еще варианты, которые точно вам понадобятся.

Coursera: онлайн-курсы от ведущих мировых университетов.

edX: бесплатная интернет-платформа массовых открытых интерактивных курсов, основана Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом.

Udacity: коммерческая образовательная организация, которая сначала сосредотачивалась на предоставлении курсов, подобных университетским, а сейчас больше сосредоточена на профессиональных курсах для профессионалов.

Украинский аналог Prometheus: предлагает онлайн-курсы разных направлений и уровней, в том числе в IT, языки, бизнес, личное развитие, психология, повышение квалификации, государственная служба и прочее. Есть как платные курсы, так и бесплатные. Преимуществом является украинский перевод и наличие приложения, которое позволяет заранее загрузить курсы и смотреть их без интернета позже.

Присоединяйтесь к онлайн-сообществам

Одной из самых полезных вещей, которые дали нам смартфоны, является возможность общения где угодно и с кем угодно. Найдите единомышленников на Reddit, в Facebook или Twitter. Это также могут быть специализированные форумы, где люди объединяются для изучения тех или иных вопросов.

Обмен опытом порой может дать нам даже больше, чем специализированные курсы. Кроме того, это бесценный способ завести новые знакомства в той или иной сфере.

Что еще

Стоит помнить, что образовательный процесс заключается не только в том, чтобы посмотреть какой-то познавательный ролик раз в неделю. Это требует дисциплины, выдержки и сосредоточенности. Поэтому здесь вам на помощь придут приложения, которые не являются образовательными по своей сути, но помогут лучше организоваться.