"Умные" очки оказались под угрозой ограничений из-за тайной съемки женщин

Британское правительство изучает возможность ограничить использование и продажу "умных" очков для отдельных категорий людей. Причиной послужили случаи, когда мужчины тайно снимали женщин в общественных местах, а видео впоследствии распространялись в интернете.

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения ограничений на продажу "умных" очков из-за опасений по поводу скрытой видеосъемки людей без их согласия. Об этом заявила министр по вопросам защиты граждан Сатвир Каур во время дебатов в Палате общин. Об этом пишет The Guardian.

Правительство может ограничить продажу умных очков

По ее словам, власти уже изучают варианты ограничения использования таких устройств в определенных местах, а также возможность запретить их продажу отдельным категориям покупателей.

Каур подчеркнула, что преимущества технологии нужно оценивать с учетом потенциального вреда. Она также напомнила, что съемка в отдельных учреждениях, в частности в судах, уже может нарушать закон, если там запрещено использовать камеры.

Отдельно министр сообщила, что Национальная служба здравоохранения Англии и Министерство образования изучают вопрос использования носимых устройств в медицинских и образовательных учреждениях. В этих сферах уже действуют правила защиты конфиденциальности и профессиональной этики, которые могут распространяться и на умные очки.

Вопрос об ограничениях подняла депутат от Либерально-демократической партии Анна Сабин, которая инициировала парламентские дебаты. Она заявила, что женщины сообщают о случаях, когда после вечеринок обнаруживают видео со своим участием, которые уже распространяются в интернете.

По словам Сабин, ролики снимали мужчины с помощью умных очков, а сами женщины не знали о записи и не давали на нее согласия. Депутат также обратила внимание на рекламу таких устройств, в которой возможность незаметно снимать видео подается как одно из преимуществ. Она призвала парламентариев не откладывать регулирование до того момента, когда проблема станет еще более масштабной.

Почему полный запрет может стать проблемой?

"Умные" очки могут иметь встроенные камеры, микрофоны и дисплеи. В то же время Каур подчеркнула, что у этой технологии есть и полезные применения.

В частности, такие устройства могут помогать людям с нарушениями зрения ориентироваться в окружающей среде. Поэтому правительство должно учесть не только риски для конфиденциальности, но и пользу для людей, которым очки облегчают повседневную жизнь.

Пример другого сценария использования продемонстрировал политик Джейсон О’Коннелл из партии Reform UK. В прошлом месяце он выступал в парламенте Уэльса, используя встроенный телесуфлер в умных очках. По его словам, устройство помогло ему не смотреть постоянно в заметки во время речи. Пока британское правительство не объявило о конкретных законодательных изменениях. На данный момент речь идет об изучении возможных ограничений, которые должны учитывать как риски скрытой съемки, так и полезные функции технологии.