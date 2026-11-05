Розумні окуляри опинилися під загрозою обмежень через таємну зйомку жінок

Уряд Великої Британії розглядає можливість запровадження обмежень на продаж розумних окулярів через побоювання щодо прихованої відеозйомки людей без їхньої згоди. Про це заявила міністерка з питань захисту громадян Сатвір Каур під час дебатів у Палаті громад, повідомляє The Guardian.

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Уряд може обмежити продаж розумних окулярів

За її словами, влада вже вивчає варіанти обмеження використання таких пристроїв у певних місцях, а також можливість заборонити їхній продаж окремим категоріям покупців.

Каур наголосила, що переваги технології потрібно оцінювати з урахуванням потенційної шкоди. Вона також нагадала, що зйомка в окремих установах, зокрема в судах, уже може порушувати закон, якщо там заборонено використовувати камери.

Окремо міністерка повідомила, що Національна служба охорони здоров’я Англії та Міністерство освіти вивчають питання використання портативних пристроїв у медичних та освітніх закладах. У цих сферах уже діють правила захисту приватності та професійної етики, які можуть поширюватися і на розумні окуляри.

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Питання обмежень порушила депутатка від Ліберально-демократичної партії Анна Сабін, яка ініціювала парламентські дебати. Вона заявила, що жінки повідомляють про випадки, коли після вечірок виявляють відео зі своєю участю, які вже поширюються в інтернеті.

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За словами Сабін, ролики знімали чоловіки за допомогою розумних окулярів, а самі жінки не знали про запис і не давали на нього згоди. Депутатка також звернула увагу на рекламу таких пристроїв, у якій можливість непомітно знімати відео подається як одна з переваг. Вона закликала парламентарів не відкладати регулювання до моменту, коли проблема стане ще масштабнішою.

Чому повна заборона може бути проблемою?

Розумні окуляри можуть мати вбудовані камери, мікрофони та дисплеї. Водночас Каур наголосила, що технологія має й корисні застосування.

Зокрема, такі пристрої можуть допомагати людям із порушеннями зору орієнтуватися в навколишньому середовищі. Тому уряд має врахувати не лише ризики для приватності, а й користь для людей, яким окуляри полегшують повсякденне життя.

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Приклад іншого сценарію використання продемонстрував політик Джейсон О’Коннелл із партії Reform UK. Минулого місяця він виступав у парламенті Уельсу, використовуючи вбудований телесуфлер у розумних окулярах. За його словами, пристрій допоміг йому не дивитися постійно в нотатки під час промови. Поки що британський уряд не оголосив про конкретні законодавчі зміни. Наразі йдеться про вивчення можливих обмежень, які мають враховувати як ризики прихованої зйомки, так і корисні функції технології.