Великобритания вводит "комендантский час" в социальных сетях для подростков

Цифровое пространство для британских подростков в скором времени существенно изменится. Правительство страны объявило о введении новых правил, призванных ограничить влияние алгоритмов на молодежь и обеспечить здоровый сон. Эти инициативы станут частью масштабной стратегии безопасности в интернете.

Новые правила для социальных сетей в Великобритании

Правительство Великобритании объявило о радикальных мерах по защите подростков от негативного влияния цифровых платформ. Согласно новому плану, для юношей и девушек в возрасте 16–17 лет в социальных сетях будет введен ночной "комендантский час", который будет действовать с полуночи до 6 часов утра. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на официальные заявления представителей правительства. Ожидается, что эти нововведения вступят в силу к весне 2027 года.

Помимо временных ограничений, власти планируют запретить автоматическое включение функций, вызывающих зависимость. Речь идет об автоматическом воспроизведении видео в TikTok или Reels, а также об алгоритмических лентах новостей, которые непрерывно подбирают персонализированный контент для пользователя. Теперь эти инструменты будут отключены по умолчанию.

Такой подход призван вернуть родителям контроль над досугом детей и защитить следующее поколение от манипулятивных технологий.

От полного запрета к ответственному потреблению

Эта инициатива является логическим продолжением предыдущих решений. В июне правительство Великобритании подтвердило, что с весны следующего года детям до 16 лет вообще запретят пользоваться социальными сетями. Новые правила для старших подростков разработаны для того, чтобы избежать резкого перехода от полного отсутствия доступа к бесконтрольному пользованию. Вместо того чтобы получить все и сразу, подростки сначала получат "оздоровительный" опыт с определенными ограничителями, что поможет им выработать полезные цифровые привычки до того, как все ограничения будут сняты.

Эффективность такого подхода уже проверена на практике. В ходе правительственного эксперимента, в котором приняли участие 300 добровольцев, выяснилось, что ночной отказ от гаджетов быстро становится привычной рутиной. Участники исследования сообщили, что такой режим помог им улучшить качество сна и повысить уровень концентрации в течение дня.

Новые вызовы: искусственный интеллект и медиаграмотность

Особое внимание в новом пакете реформ уделили технологиям искусственного интеллекта. Правительство разрабатывает меры, которые помогут молодежи в возрасте до 18 лет безопасно взаимодействовать с чат-ботами. В частности, предусмотрены обязательные регулярные перерывы при использовании AI-сервисов. Власти также будут сотрудничать с регулирующими органами, чтобы прекратить работу платформ, предоставляющих опасные, вводящие в заблуждение или непроверенные советы по вопросам психического здоровья.

Чат-боты могут быть заблокированы, если они будут представлять серьезную угрозу для детей,

– заявил представитель британского правительства.

Власти также планируют обновить образовательные программы. На специальных уроках по сексуальному образованию и охране здоровья (RSHE) молодежь будут обучать базовым навыкам медиаграмотности. Изменения в национальной учебной программе помогут ученикам эффективнее работать с новыми технологиями, распознавать дезинформацию, а также выявлять насильственный или мизогинный контент. Кроме того, на специальном портале Kids Online Safety Hub будут опубликованы новые инструкции по безопасному использованию искусственного интеллекта.

Британская стратегия демонстрирует комплексный подход к цифровой гигиене. Несмотря на стремительное развитие технологий, государство стремится создать условия, при которых интернет будет оставаться полезным инструментом, а не источником психологических проблем или социальной изоляции для молодежи. Постепенное снятие ограничений должно стать своеобразным "выпускным экзаменом" перед вступлением во взрослую цифровую жизнь.