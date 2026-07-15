Нові правила для соцмереж у Британії

Уряд Великої Британії анонсував радикальні кроки для захисту підлітків від негативного впливу цифрових платформ. Згідно з новим планом, для юнаків та дівчат віком 16 – 17 років запровадять нічну "комендантську годину" у соціальних мережах, яка діятиме з опівночі до 6 години ранку. Про це повідомляє видання Neowin, посилаючись на офіційні заяви урядовців. Очікують, що ці нововведення почнуть діяти до весни 2027 року.

Окрім часових обмежень, влада планує заборонити автоматичне ввімкнення функцій, що викликають залежність. Йдеться про автоматичне відтворення відео у TikTok чи Reels, а також алгоритмічні стрічки новин, які безперервно підбирають персоналізований контент для користувача. Тепер ці інструменти будуть вимкнені за замовчуванням.

Такий підхід має на меті повернути батькам контроль за дозвіллям дітей та захистити наступне покоління від маніпулятивних технологій.

Від повної заборони до відповідального споживання

Ця ініціатива є логічним продовженням попередніх рішень. У червні уряд Британії підтвердив, що з весни наступного року дітям до 16 років взагалі заборонять користуватися соціальними мережами. Нові правила для старших підлітків створені для того, щоб уникнути різкого переходу від повної відсутності доступу до безконтрольного користування. Замість того, щоб отримати все й одразу, підлітки спочатку матимуть "оздоровлений" досвід із певними запобіжниками, що допоможе їм виробити корисні цифрові звички до того, як усі обмеження знімуть.

Ефективність такого підходу вже перевірили на практиці. Під час урядового експерименту, в якому взяли участь 300 добровольців, з'ясували, що нічна відмова від гаджетів швидко стає звичною рутиною. Учасники дослідження повідомили, що такий режим допоміг їм покращити якість сну та підвищити рівень концентрації протягом дня.

Нові виклики: штучний інтелект та медіаграмотність

Окрему увагу в новому пакеті реформ приділили технологіям штучного інтелекту. Уряд розробляє заходи, які допоможуть молоді віком до 18 років безпечно взаємодіяти з чат-ботами. Зокрема, передбачено обов'язкові регулярні перерви під час використання AI-сервісів. Влада також співпрацюватиме з регуляторами, щоб припинити роботу платформ, які надають небезпечні, оманливі або неперевірені поради щодо ментального здоров'я.

Чат-боти можуть бути заблоковані, якщо вони становитимуть серйозну загрозу для дітей,

– заявив представник британського уряду.

Влада також планує оновити освітні програми. На спеціальних уроках із сексуальної освіти та охорони здоров'я (RSHE) молодь навчатимуть базовим навичкам медіаграмотності. Зміни в національній навчальній програмі допоможуть учням ефективніше працювати з новими технологіями, розпізнавати дезінформацію, а також ідентифікувати насильницький або мізогінний контент. Окрім цього, на спеціальному порталі Kids Online Safety Hub опублікують нові інструкції щодо безпечного використання штучного інтелекту.

Британська стратегія демонструє комплексний підхід до цифрової гігієни. Попри стрімкий розвиток технологій, держава намагається створити умови, за яких інтернет залишатиметься корисним інструментом, а не джерелом психологічних проблем чи соціальної ізоляції для молоді. Поступове зняття обмежень має стати своєрідним "випускним іспитом" перед вступом у доросле цифрове життя.