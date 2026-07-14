В Украине изменили правила верификации Starlink: как теперь регистрировать терминалы

В Украине обновили процедуру верификации терминалов Starlink, сделав процесс регистрации более прозрачным, но более строгим. Нововведения затрагивают всех без исключения владельцев спутникового оборудования: от граждан до корпораций. Теперь для бесперебойной работы интернета недостаточно просто иметь устройство – его необходимо правильно идентифицировать в государственной системе.

Кто и как теперь будет регистрировать спутниковый интернет?

Министерство цифровой трансформации ввело обновленные правила верификации терминалов Starlink, предусматривающие использование новых идентификаторов и усиление физического контроля за оборудованием. Главная цель этих изменений – гарантировать безопасность использования сети и создать четкий реестр авторизованных устройств, известный как "белый список". Об этом говорится на сайте diia.gov.ua.

Отныне для успешного внесения устройства в государственный реестр требуется предоставить определенные технические данные. Каждый владелец Starlink при подаче заявления обязан указать KIT-номер и UTID. Эти идентификаторы позволяют системе точно определить конкретный терминал и привязать его к владельцу. Специалисты также рекомендуют при наличии указывать Dish ID и номер учетной записи Starlink, что значительно ускорит процесс проверки.

Только после подтверждения всей технической информации устройство попадает в "белый список". Это гарантирует, что спутниковая связь будет работать без ограничений и технических сбоев со стороны государственных регуляторов.

Правила для бизнеса: онлайн-формат и строгие сроки

Для юридических лиц и их обособленных подразделений процедура осталась полностью цифровой – подавать заявления можно через портал Дія. Однако критерии доступа к услуге стали более жесткими. Теперь воспользоваться верификацией могут только те компании, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре (ЕГР) более одного года. Прежние правила позволяли делать это уже через один месяц после регистрации бизнеса.

Кроме того, подавать уведомления имеют право исключительно руководители или официально уполномоченные подписанты, чьи данные зафиксированы в ЕГР. Авторизация и подписание документов осуществляются с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для большинства компаний продолжает действовать ограничение – они могут зарегистрировать не более 10 терминалов. При этом ограничения не распространяются на предприятия, которые правительство признало критически важными для функционирования экономики или жизнедеятельности населения.

Требования для граждан и ФЛП: физическое присутствие обязательно

Физические лица и предприниматели (ФЛП) пока не могут пройти верификацию своих устройств онлайн. Им необходимо лично посетить Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или воспользоваться услугами в отделениях "Укрпочты" или "Новой почты".

Самое важное изменение заключается в том, что теперь владелец должен физически предъявить сотруднику учреждения каждый терминал, который он планирует зарегистрировать. Ранее правила были более лояльными и позволяли проходить верификацию одного устройства без его фактического присутствия. Такое нововведение ввели для того, чтобы исключить возможность регистрации "фантомного" оборудования или терминалов, находящихся вне контроля законного владельца.

Иностранные граждане, легально пребывающие в Украине и имеющие вид на жительство, также получили право проходить эту процедуру через ЦНАП.

Цифровая гигиена: удаление из реестра и выписки

Правительство также внедрило новые цифровые инструменты для управления базой Starlink. Теперь терминал можно официально удалить из реестра. Это необходимо сделать, если владелец продал устройство, потерял его, перестал использовать или если при первоначальной регистрации произошла техническая ошибка. Только после аннулирования старой регистрации появляется техническая возможность закрепить за собой другой терминал.

Юридические лица могут снимать оборудование с учета онлайн на портале Дія, тогда как гражданам необходимо обращаться в ЦНАП. Для бизнеса появилась еще одна полезная функция – получение официальной выписки обо всех зарегистрированных терминалах Starlink, числящихся на компанию. Это помогает вести внутренний учет и предоставлять подтверждение законности использования связи во время проверок.