Хто і як тепер реєструватиме супутниковий інтернет?

Міністерство цифрової трансформації запровадило оновлені правила верифікації терміналів Starlink, що передбачають використання нових ідентифікаторів і посилення фізичного контролю за обладнанням. Головна мета цих змін – гарантувати безпеку використання мережі та створити чіткий реєстр авторизованих пристроїв, відомий як "білий список". Про це йдеться на сайті diia.gov.ua.

Відтепер успішне внесення пристрою до державного реєстру вимагає надання специфічних технічних даних. Кожен власник Starlink під час подання заяви зобов'язаний вказати KIT-номер та UTID. Ці ідентифікатори дозволяють системі точно визначити конкретний термінал і прив'язати його до власника. Фахівці також рекомендують за наявності додавати Dish ID та номер облікового запису Starlink, що значно прискорить процес перевірки.

Тільки після підтвердження всієї технічної інформації пристрій потрапляє до "білого списку". Це дає гарантію, що супутниковий зв'язок працюватиме без обмежень і технічних збоїв з боку державних регуляторів.

Правила для бізнесу: онлайн-формат та суворі терміни

Для юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів процедура залишилася повністю цифровою – подавати заяви можна через портал Дія. Проте критерії доступу до послуги стали жорсткішими. Тепер скористатися верифікацією можуть лише ті компанії, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) понад один рік. Попередні правила дозволяли робити це вже за один місяць після реєстрації бізнесу.

Крім того, подавати повідомлення мають право виключно керівники або офіційно уповноважені підписанти, чиї дані зафіксували в ЄДР. Авторизація та підписання документів відбуваються за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для більшості компаній продовжує діяти ліміт – вони можуть зареєструвати не більше 10 терміналів. Попри це, обмеження не поширюються на підприємства, які уряд визнав критично важливими для функціонування економіки чи життєдіяльності населення.

Вимоги для громадян та ФОП: фізична присутність обов'язкова

Фізичні особи та підприємці (ФОП) наразі не можуть верифікувати свої пристрої онлайн. Їм необхідно особисто відвідати Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скористатися послугами у відділеннях "Укрпошти" чи "Нової пошти".

Найважливіша зміна полягає в тому, що тепер власник повинен фізично показати працівнику установи кожен термінал, який він планує зареєструвати. Раніше правила були лояльнішими і дозволяли верифікувати один пристрій без його фактичної присутності. Таке нововведення запровадили для того, щоб унеможливити реєстрацію "фантомного" обладнання або терміналів, які перебувають поза контролем законного власника.

Іноземні громадяни, які легально перебувають в Україні та мають посвідку на проживання, також отримали право проходити цю процедуру через ЦНАП.

Цифрова гігієна: видалення з реєстру та витяги

Уряд також запровадив нові цифрові інструменти для управління базою Starlink. Тепер термінал можна офіційно видалити з реєстру. Це необхідно зробити, якщо власник продав пристрій, втратив його, перестав використовувати або якщо під час первинної реєстрації закралася технічна помилка. Лише після анулювання старої реєстрації з'являється технічна можливість закріпити за собою інший термінал.

Юридичні особи можуть знімати обладнання з обліку онлайн на порталі Дія, тоді як громадяни мають звертатися до ЦНАП. Для бізнесу з'явилася ще одна корисна функція – отримання офіційного витягу про всі зареєстровані Starlink, що числяться за компанією. Це допомагає вести внутрішній облік та надавати підтвердження законності використання зв'язку під час перевірок.