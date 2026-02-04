Почему военным важно зарегистрировать Starlink: объяснение Федорова

Для бесперебойной работы связи на фронте украинским защитникам необходимо оперативно верифицировать свои терминалы Starlink. Министр обороны Михаил Федоров отметил, что внесение устройств в "белый список" является критически важным для обеспечения стабильности при обороне страны.

Михаил Федоров обратился к командирам всех уровней с призывом организовать процесс регистрации устройств, во избежание их отключения.

Как работает верификация для армии и что нужно сделать владельцам?

Для Сил обороны предусмотрен специальный алгоритм, который не требует лишней бюрократии: военным не нужно ставить терминалы на баланс частей или передавать пароли к учетным записям.

Чтобы устройство попало в "белый список" и продолжило функционировать после массовой блокировки неавторизованных терминалов, достаточно передать номера Starlink через военную систему DELTA. В будущем планируется, что данные для регистрации будут поступать в режиме реального времени.

Для гражданских владельцев и бизнеса условия верификации Stralink несколько иные, но также направлены на легализацию оборудования:

Физические лица и ФЛП должны обратиться в ЦНАП с 3 февраля. Нужно предоставить KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID (идентификатор антенны) или Dish ID, а также номер аккаунта на сайте Starlink. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Без физического присутствия терминала можно зарегистрировать только одно устройство, а при условии показа – до трех на человека.

должны обратиться в ЦНАП с 3 февраля. Нужно предоставить KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID (идентификатор антенны) или Dish ID, а также номер аккаунта на сайте Starlink. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Без физического присутствия терминала можно зарегистрировать только одно устройство, а при условии показа – до трех на человека. Юридические лица проходят процедуру через портал Дія, авторизовавшись с помощью КЭП. Нужно указать технические данные терминалов и подписать заявление. Для обычных компаний действует лимит в 10 устройств, тогда как для критически важных предприятий ограничений нет. Услуга верификации является полностью бесплатной для всех категорий пользователей.

Почему ввели ограничения?

Решение о создании "белого списка" стало ответом на устойчивую и растущую угрозу: использование россиянами терминалов Starlink на ударных беспилотниках. Оккупанты начали устанавливать спутниковое оборудование на "Шахеды", что позволяет операторам управлять дронами в реальном времени на больших расстояниях.

Такие аппараты летают на низкой высоте и игнорируют средства радиоэлектронной борьбы, что делает их чрезвычайно сложной целью для ПВО. Первый случай применения такой технологии зафиксировали 24 января во время атаки вблизи Кропивницкого.

Украинское правительство совместно с компанией SpaceX разработали механизм борьбы с этой проблемой. Внедрение реестра позволяет оставить активными только те устройства, находящихся в легальном использовании, и отсечь врага от технологий.

По словам Илона Маска, шаги по блокированию несанкционированного использования сети Россией уже приносят положительные результаты.