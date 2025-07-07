В Дії запустили цифровое пространство Ветеран PRO

В приложении Дія появилось цифровое пространство Ветеран PRO, которое упрощает доступ к ключевым услугам для ветеранов и их семей. Теперь в несколько кликов можно получить поддержку без очередей и бюрократии.

Доступ к услугам в несколько кликов

Новое цифровое пространство Ветеран PRO создан для того, чтобы ветераны и их семьи могли легко получать государственные услуги. Этот раздел доступен в приложении Дія для тех, кто имеет цифровое удостоверение ветерана. Сейчас в Украине насчитывается более 1,3 миллиона ветеранов, поэтому государство пытается минимизировать бюрократические препятствия для них, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный телеграмм-канал Минцифры.

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Чтобы воспользоваться услугами, нужно:

Обновить приложение Дія и авторизоваться.

Перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO".

Выбрать нужную услугу из доступного перечня.

Сейчас в Ветеран PRO доступны следующие сервисы:

Поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц.

Ветеранский спорт.

єОселя.

еВідновлення.

Установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Подача заявления о субсидии.

Отмечается, что это только первый этап. В будущем перечень услуг планируют расширить, чтобы еще больше упростить взаимодействие ветеранов с государственными органами.