Ветеран Второй мировой раздавил автомобиль Tesla танком, обещая снова победить фашистов

98-летний ветеран Второй мировой войны Кен Тернер символически раздавил автомобиль Tesla танком, протестуя против фашизма, который, по его мнению, возвращается. Видео стало вирусным и вызвало оживленную дискуссию о действиях Илона Маска, которого обвиняют в поддержке ультраправых.

Танк vs Tesla

Кен Тернер, 98-летний ветеран Второй мировой войны, появился в видео, где он с помощью танка Sherman буквально переезжает автомобиль Tesla. Этот жест имеет глубокий символический подтекст – протест против возвращения фашистской идеологии и ее современных проявлений. В ролике, снятом британской политической группой Led By Donkeys, Тернер заявляет: "Я достаточно взрослый, чтобы увидеть фашизм впервые, а теперь он возвращается. Что ж, у меня есть такое сообщение для господина Маска: мы уже уничтожали фашизм раньше, и уничтожим его снова", сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Смотрите также Tesla не смогла зарегистрировать новые торговые марки для своего роботакси

По мнению ветерана, Илон Маск использует свои богатства для поддержки ультраправых сил в Европе. Он говорит, что капитал противоречивого миллиардера происходит из продажи автомобилей Tesla, поэтому именно поэтому он хочет раздавить один из них.

Автомобиль Tesla Model 3, что появляется в видео, имеет номерной знак с надписью "ФАШИЗМ" и почти полностью уничтожается гусеницами танка. Видео получило большую огласку в сети, в частности на Bluesky и YouTube.

Смотрите как танк уничтожает электромобиль Tesla Model 3: видео

Некоторые защитники Tesla пытаются найти в видео позитив – в частности сайт Teslarati отмечает, что даже после столкновения с танком корпус авто частично уцелел, что якобы подтверждает качество машины. Однако такая реакция игнорирует главное послание: протест против фашизма и обвинения в адрес Маска, который, по словам критиков, все чаще становится на сторону ультраправых.

Инцидент с нацистским приветствием Маска во время инаугурации Дональда Трампа в январе также вызвал шквал обсуждений. Сам Илон отрицал, что это было нацистское приветствие, заявив, что это лишь "жесть сердца". Однако в видео, которое разошлось по сети четко видно, что Маск сделал аж два приветствия, которые повторяют печально известный жест нацистов. Тем временем лица людей вокруг выражали поддержку.

На фоне падения прибыли Tesla на 71% многие видят в видео с ветераном не только акт протеста, но и символическое отражение общественного отношения к действиям Маска. Финальное послание Кена Тернера звучит как предупреждение: фашизм снова поднимает голову – и его снова нужно остановить.