Танк vs Tesla

Кен Тернер, 98-річний ветеран Другої світової війни, з'явився у відео, де він за допомогою танка Sherman буквально переїжджає автомобіль Tesla. Цей жест має глибокий символічний підтекст – протест проти повернення фашистської ідеології та її сучасних проявів. У ролику, знятому британською політичною групою Led By Donkeys, Тернер заявляє: "Я достатньо дорослий, щоб побачити фашизм уперше, а тепер він повертається. Що ж, у мене є таке повідомлення для пана Маска: ми вже знищували фашизм раніше, і знищимо його знову", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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На думку ветерана, Ілон Маск використовує свої багатства для підтримки ультраправих сил у Європі. Він каже, що капітал суперечливого мільярдера походить із продажу автомобілів Tesla, тож саме тому він хоче розчавити один із них.

Автомобіль Tesla Model 3, що з’являється у відео, має номерний знак із написом "ФАШИЗМ" і майже вщент знищується гусеницями танка. Відео набуло великого розголосу у мережі, зокрема на Bluesky та YouTube.

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Деякі захисники Tesla намагаються знайти у відео позитив – зокрема сайт Teslarati зазначає, що навіть після зіткнення із танком корпус авто частково вцілів, що нібито підтверджує якість машини. Однак така реакція ігнорує головне послання: протест проти фашизму й звинувачення на адресу Маска, який, за словами критиків, усе частіше стає на бік ультраправих.

Інцидент із нацистським вітанням Маска під час інавгурації Дональда Трампа в січні також викликав шквал обговорень. Сам Ілон заперечив, що це було нацистське вітання, заявивши, що це лише "жесть серця". Однак у відео, яке розійшлося мережею чітко видно, що Маск зробив аж два привітання, які повторюють сумнозвісний жест нацистів. Тим часом обличчя людей навколо виражали підтримку.

На тлі падіння прибутків Tesla на 71% багато хто вбачає у відео з ветераном не лише акт протесту, а й символічне віддзеркалення суспільного ставлення до дій Маска. Фінальне послання Кена Тернера звучить як попередження: фашизм знову піднімає голову – і його знову потрібно зупинити.