Steam Machine легко превзойти – 4 видеокарты с гораздо более высокой производительностью

Steam Machine отличается компактностью и удобством консоли, но ее производительность не соответствует уровню самых мощных игровых ПК. Существует как минимум четыре видеокарты, способные заметно превзойти систему Valve в современных играх.

Возвращение Steam Machine на рынок в 2026 году вызвало неоднозначную реакцию. Устройство получило похвалу за компактность, отлаженное программное обеспечение и пользовательский опыт, близкий к консолям. В то же время базовая цена в 1049 долларов стала одним из главных поводов для критики. Об этом пишет BGR.

Какие видеокарты превосходят Steam Machine?

Причина заключается не только в стоимости самой системы. По своей игровой производительности Steam Machine не относится к высокому классу. Согласно тестам и результатам реальных игровых запусков, в частности данным GamerNexus, ее возможности примерно соответствуют уровню Nvidia GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600.

При этом на рынке есть отдельные видеокарты, которые могут обеспечить значительно более высокую производительность. Причем выбор есть у поклонников всех трех основных производителей – Intel, AMD и Nvidia.

Intel Arc B580 – самый доступный вариант

Одним из самых интересных бюджетных вариантов является Intel Arc B580. Эта видеокарта вышла в декабре 2024 года с рекомендованной ценой 249 долларов. На момент подготовки материала ее фактическая цена может находиться примерно в пределах 230–320 долларов в зависимости от предложения.

Arc B580 построена на архитектуре Battlemage и оснащена 12 ГБ видеопамяти. Тактовая частота составляет 2670 МГц. Видеокарта ориентирована в первую очередь на доступный гейминг в разрешении 1440p, хотя особенно убедительно она показывает себя в разрешении 1080p.

Разницу со Steam Machine можно увидеть на конкретном примере. В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при разрешении 1080p и максимальных настройках Steam Machine показала в среднем 59 кадров в секунду. Arc B580 в том же тесте достигла 79,9 кадра в секунду.

Впрочем, при минимальной частоте кадров преимущество Intel практически исчезает. Самый низкий показатель Steam Machine составил 41,8 кадра в секунду, тогда как B580 показала 41,9 кадра в секунду.

То есть преимущество Arc B580 проявляется прежде всего в средней производительности. В самых сложных сценах обе системы могут испытывать примерно одинаковые проблемы.

Видеокарта хорошо подходит для популярных соревновательных игр вроде Rocket League и Counter-Strike 2, где важна стабильная частота кадров, но требования к графической подсистеме не так высоки, как в масштабных одиночных проектах.

Radeon RX 7600 XT – больше памяти и более высокая стабильность

Еще одним доступным вариантом является AMD Radeon RX 7600 XT, которая дебютировала в январе 2024 года с рекомендованной ценой 329 долларов.

Видеокарта получила 16 ГБ видеопамяти и тактовую частоту 2470 МГц. По общей производительности она немного опережает Intel Arc B580 и может быть более интересна для тех, кто хочет играть не только в киберспортивные игры.

В тесте Resident Evil 4 при разрешении 1080p Radeon RX 7600 XT показала средний результат 105,8 кадра в секунду. Steam Machine в аналогичном сценарии показала 93,5 кадра в секунду.

Еще более заметна разница в минимальной производительности. RX 7600 XT опускалась до 90,4 кадра в секунду, тогда как Steam Machine показала минимум 74,3 кадра в секунду.

Таким образом, AMD не только обеспечивает более высокую среднюю частоту кадров, но и демонстрирует более стабильную работу под нагрузкой. RX 7600 XT может стать хорошим выбором для игр в разрешении 1080p и 1440p. Благодаря технологии масштабирования AMD FSR она также способна обеспечить приемлемый игровой опыт в 4K в соответствующих проектах.

RTX 4070 – уже другой класс производительности

Если бюджет позволяет перейти в средний ценовой сегмент, одним из вариантов становится Nvidia GeForce RTX 4070. Видеокарта была представлена в апреле 2023 года с рекомендованной ценой 599 долларов.

Она имеет 12 ГБ видеопамяти и базовую тактовую частоту 1920 МГц. В Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p и максимальных настройках RTX 4070 продемонстрировала в среднем 85 кадров в секунду. Для сравнения, Steam Machine в том же сценарии обеспечила 59 кадров в секунду.

Разница составляет 26 кадров в секунду в пользу Nvidia, поэтому в реальной игре она будет заметна.

Главное преимущество RTX 4070 заключается не только в "сырой" производительности. Владельцы видеокарты получают доступ к технологиям Nvidia, в частности к DLSS 4.5, которая используется для масштабирования изображения и повышения частоты кадров.

Благодаря этому RTX 4070 может обеспечивать около 60 кадров в секунду в разрешении 4K в ряде современных игр при использовании DLSS.

Для обычного гейминга в 1080p такая мощность может оказаться излишней. Однако если цель – запуск ресурсоемких игр в 4K со скоростью около 60 кадров в секунду или игра в 1440p с частотой более 120 кадров в секунду, RTX 4070 выглядит гораздо интереснее.

GeForce RTX 5090 – когда Steam Machine даже близко не стоит

На противоположном конце списка находится Nvidia GeForce RTX 5090. Это флагманская видеокарта, созданная для самых требовательных игровых систем.

RTX 5090 вышла в январе 2025 года с рекомендованной ценой 1999 долларов, хотя найти ее по такой цене непросто, а реальные цены могут быть значительно выше.

Сравнивать ее с Steam Machine по производительности почти несправедливо, ведь RTX 5090 относится к совершенно другой категории.

В Resident Evil 4 видеокарта показала среднюю частоту 395,1 кадра в секунду, а ее минимальный результат составил 271,6 кадра в секунду.

Для сравнения: Steam Machine в этом тесте продемонстрировала в среднем 93,5 кадра в секунду, а минимальный показатель составил 74,3 кадра в секунду. Даже минимальная частота кадров RTX 5090 почти втрое превышает средний результат Steam Machine. Впрочем, такая мощность нужна далеко не всем. RTX 5090 имеет смысл в первую очередь для энтузиастов, которые собирают топовый ПК и хотят играть в 4K с трассировкой лучей на высокой частоте кадров.

Как сравнивали видеокарты со Steam Machine?

Для определения преимущества над Steam Machine сначала оценивали производительность самой системы. Ее возможности приравняли примерно к Nvidia GeForce RTX 3060, после чего искали актуальные видеокарты, которые заметно превосходят этот уровень.

При отборе учитывались результаты экспертных и пользовательских тестов, а особое внимание уделялось реальной производительности в играх при различных разрешениях.

В финальный список попали модели, демонстрирующие более высокую среднюю и минимальную частоту кадров в популярных современных играх, среди которых Cyberpunk 2077 и Resident Evil 4. При этом авторы сравнения учитывали не только производительность. В критерии также вошли цена, доступность, конструкция и общая ценность видеокарты для покупателя. В результате четыре модели оказались в разных категориях. Intel Arc B580 – самый доступный способ получить преимущество над Steam Machine, Radeon RX 7600 XT предлагает еще более высокую производительность, RTX 4070 подходит для мощного ПК средней ценовой категории, а RTX 5090 ориентирована на энтузиастов.

Таким образом, выбор зависит прежде всего от того, какое разрешение и частоту кадров должна обеспечивать будущая система. Для 1080p нет большой необходимости переплачивать за флагманскую модель, тогда как для 4K и высокой частоты обновления монитора запас производительности уже становится гораздо важнее.