Повернення Steam Machine на ринок у 2026 році викликало неоднозначну реакцію. Пристрій отримав похвалу за компактність, відшліфоване програмне забезпечення та досвід використання, близький до консолей. Водночас базова ціна на рівні 1049 доларів стала одним із головних приводів для критики. Про це пише BGR.

Які відеокарти випереджають Steam Machine?

Причина полягає не лише у вартості самої системи. За своєю ігровою продуктивністю Steam Machine не належить до високого класу. Згідно з тестами та результатами реальних ігрових запусків, зокрема даними GamerNexus, її можливості приблизно відповідають рівню Nvidia GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 6600.

При цьому на ринку є окремі відеокарти, які можуть забезпечити значно вищу продуктивність. Причому вибір є у прихильників усіх трьох основних виробників – Intel, AMD та Nvidia.

Intel Arc B580 – найдоступніший варіант

Одним із найцікавіших бюджетних варіантів є Intel Arc B580. Ця відеокарта вийшла у грудні 2024 року з рекомендованою ціною 249 доларів. На момент підготовки матеріалу її фактична ціна може перебувати приблизно в межах 230 – 320 доларів залежно від пропозиції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Arc B580 побудована на архітектурі Battlemage та оснащена 12 ГБ відеопам'яті. Тактова частота становить 2670 МГц. Відеокарта орієнтована насамперед на доступний геймінг у 1440p, хоча особливо переконливо вона показує себе у роздільній здатності 1080p.

Різницю зі Steam Machine можна побачити на конкретному прикладі. У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при роздільній здатності 1080p та максимальних налаштуваннях Steam Machine показала в середньому 59 кадрів за секунду. Arc B580 у тому самому тесті досягла 79,9 кадра за секунду.

Втім, за мінімальною частотою кадрів перевага Intel практично зникає. Найнижчий показник Steam Machine становив 41,8 кадра за секунду, тоді як B580 показала 41,9 кадра за секунду.

Тобто перевага Arc B580 проявляється насамперед у середній продуктивності. У найважчих сценах обидві системи можуть відчувати приблизно однакові проблеми.

Відеокарта добре підходить для популярних змагальних ігор на кшталт Rocket League та Counter-Strike 2, де важлива стабільна частота кадрів, але вимоги до графічної підсистеми не такі високі, як у масштабних одиночних проєктах.

Radeon RX 7600 XT – більше пам'яті та вища стабільність

Ще одним доступним варіантом є AMD Radeon RX 7600 XT, яка дебютувала у січні 2024 року з рекомендованою ціною 329 доларів.

Відеокарта отримала 16 ГБ відеопам'яті та тактову частоту 2470 МГц. За загальною продуктивністю вона трохи випереджає Intel Arc B580 і може бути цікавішою для тих, хто хоче грати не лише в кіберспортивні проєкти.

У тесті Resident Evil 4 при роздільній здатності 1080p Radeon RX 7600 XT показала середній результат 105,8 кадра за секунду. Steam Machine в аналогічному сценарії отримала 93,5 кадра за секунду.

Ще помітнішою є різниця в мінімальній продуктивності. RX 7600 XT опускалася до 90,4 кадра за секунду, тоді як Steam Machine показала мінімум 74,3 кадра за секунду.

Таким чином, AMD не лише забезпечує вищу середню частоту кадрів, а й демонструє більш стабільну роботу під навантаженням. RX 7600 XT може бути хорошим вибором для ігор у 1080p та 1440p. За допомогою технології масштабування AMD FSR вона також здатна забезпечити прийнятний досвід гри в 4K у відповідних проєктах.

RTX 4070 – вже інший клас продуктивності

Якщо бюджет дозволяє перейти до середнього цінового сегмента, одним із варіантів стає Nvidia GeForce RTX 4070. Відеокарта представлена у квітні 2023 року з рекомендованою ціною 599 доларів.

Вона має 12 ГБ відеопам'яті та базову тактову частоту 1920 МГц. У Cyberpunk 2077 при 1080p та максимальних налаштуваннях RTX 4070 продемонструвала в середньому 85 кадрів за секунду. Для порівняння, Steam Machine у тому самому сценарії забезпечила 59 кадрів за секунду.

Різниця становить 26 кадрів за секунду на користь Nvidia, тому в реальній грі її буде помітно.

Головна перевага RTX 4070 полягає не лише у "сирій" продуктивності. Власники відеокарти отримують доступ до технологій Nvidia, зокрема DLSS 4.5, яка використовується для масштабування зображення та підвищення частоти кадрів.

Завдяки цьому RTX 4070 може забезпечувати близько 60 кадрів за секунду в 4K у низці сучасних ігор за використання DLSS.

Для звичайного геймінгу в 1080p така потужність може бути зайвою. Однак якщо метою є запуск важких ігор у 4K зі швидкістю близько 60 кадрів за секунду або гра в 1440p з частотою понад 120 кадрів за секунду, RTX 4070 виглядає значно цікавіше.

GeForce RTX 5090 – коли Steam Machine навіть близько не стоїть

На протилежному кінці списку знаходиться Nvidia GeForce RTX 5090. Це флагманська відеокарта, створена для найвимогливіших ігрових систем.

RTX 5090 вийшла у січні 2025 року з рекомендованою ціною 1999 доларів, хоча знайти її за такою вартістю непросто, а реальні ціни можуть бути значно вищими.

Порівнювати її зі Steam Machine за продуктивністю майже несправедливо, адже RTX 5090 належить до зовсім іншої категорії.

У Resident Evil 4 відеокарта показала середню частоту 395,1 кадра за секунду, а її мінімальний результат становив 271,6 кадра за секунду.

Для порівняння, Steam Machine у цьому тесті продемонструвала в середньому 93,5 кадра за секунду, а мінімальний показник становив 74,3 кадра за секунду. Навіть мінімальна частота кадрів RTX 5090 майже втричі перевищує середній результат Steam Machine. Втім, така потужність потрібна далеко не всім. RTX 5090 має сенс переважно для ентузіастів, які збирають топовий ПК і хочуть грати у 4K з трасуванням променів на високій частоті кадрів.

Як порівнювали відеокарти зі Steam Machine?

Для визначення переваги над Steam Machine спочатку оцінювали продуктивність самої системи. Її можливості прирівняли приблизно до Nvidia GeForce RTX 3060, після чого шукали актуальні відеокарти, які помітно перевершують цей рівень.

Під час відбору враховували результати експертних та користувацьких тестів, а особливу увагу приділяли реальній продуктивності в іграх на різних роздільних здатностях.

До фінального списку потрапили моделі, які демонструють вищу середню та мінімальну частоту кадрів у популярних сучасних іграх, серед яких Cyberpunk 2077 та Resident Evil 4. Водночас автори порівняння враховували не тільки продуктивність. До критеріїв також увійшли ціна, доступність, конструкція та загальна цінність відеокарти для покупця. У результаті чотири моделі опинилися в різних категоріях. Intel Arc B580 є найдоступнішим способом отримати перевагу над Steam Machine, Radeon RX 7600 XT пропонує ще вищу продуктивність, RTX 4070 підходить для потужного середньоцінового ПК, а RTX 5090 орієнтована на ентузіастів.

Отже, вибір залежить передусім від того, яку роздільну здатність і частоту кадрів має забезпечувати майбутня система. Для 1080p немає великої потреби переплачувати за флагманську модель, тоді як для 4K та високої частоти оновлення монітора запас продуктивності вже стає значно важливішим.