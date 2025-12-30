Тайну Вифлеемской звезды, возможно, раскрыли древние китайцы: что это было на самом деле

Вифлеемская звезда – один из самых загадочных символов Рождества, который упоминается в Библии. Исследователи десятилетиями пытались найти астрономическое объяснение этому небесному телу, которое, по преданию, привело волхвов к месту рождения Иисуса. Новое исследование указывает на неожиданного кандидата, описание которого нашли в древнекитайской хронике возрастом более 2000 лет.

Чем на самом деле могла быть так называемая Вифлеемская звезда?

Библейская книга от Матфея описывает звезду, которая "шла перед ними, пока не остановилась над местом, где был младенец". Такое движение не является типичным для большинства небесных тел. Обычно звезды и планеты поднимаются на востоке и заходят на западе из-за вращения Земли. Это породило три версии: история является мифом, звезда была настоящим чудом или существует редкое астрономическое явление, которое объясняет это движение, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Некоторые ученые предполагали, что объект мог временно остановиться в небе, если он двигался геосинхронно с Землей. Теоретически это возможно для кометы при определенных условиях скорости и положения. Ранее рассматривали различные кометы, в частности комету Галлея, но ни одна из них не соответствовала нужному времени и месту.

Авторы нового исследования, опубликованного в Journal of the British Astronomical Association, провели поиск в древних исторических документах и нашли упоминание об астрономическом событии именно в нужный период. В китайской летописи "Хань Шу" (история династии Хань) описано "звезду-метлу" – так называли кометы из-за их формы. Она появилась во "втором месяце второго года", что соответствует периоду с 9 марта по 6 апреля 5 года до нашей эры

Этот промежуток времени хорошо вписывается в оценки возможной даты рождения Иисуса. Комета была видимой более 70 дней, что свидетельствует о ее яркости. Период также совпадает с правлением царя Ирода, который, по библейскому преданию, приказал убить младенцев, пытаясь уничтожить новорожденного конкурента, который якобы должен был отобрать у него власть. Ирод правил Иудеей как римский вассальный царь с 37 до 4 года до нашей эры.

Исследователи провели моделирование возможных орбит кометы, описанной китайцами. Результаты показали, что в июне 5 года до нашей эры она могла пройти достаточно близко к Земле, чтобы продемонстрировать эффект временной геосинхронности. Наиболее точная модель орбиты свидетельствует, что комета могла выглядеть почти неподвижной над Вифлеемом в течение примерно двух часов.



Так называемая Вифлеемская звезда могла быть кометой / Фото Unsplash

Плохое и хорошее знамение

В то же время ученые исследовали еще один вопрос: почему волхвы вообще могли воспринять комету как знак рождения божества? Ведь традиционно кометы считались плохими знамениями.

Однако детальный анализ древних греко-римских и месопотамских текстов, с которыми, могли сталкиваться в то время волхвы, показал, что интерпретации комет не всегда были негативными. Некоторые пророчества в месопотамских текстах даже связывали появление комет с событиями в царских семьях зависимых царств.

Что это нам дает?

Независимо от того, была ли комета с "Хань Шу" именно тем небесным телом, которое видели над Вифлеемом, исследователи утверждают, что их работа доказывает принципиальную возможность существования такого объекта. Ученые заключают: больше нельзя утверждать, что ни одно астрономическое событие не могло вести себя так, как описано в Евангелии от Матфея.