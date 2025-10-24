КГБ Беларуси неожиданно заблокировал российскую сеть "Вконтакте"
- 24 октября сеть "Вконтакте" была заблокирована для пользователей в Беларуси на основании решения КГБ.
- Через два часа доступ восстановили.
Вечером 24 октября стало известно, что сеть "Вконтакте" заблокирована для пользователей в Беларуси. Доступ ограничили только к десктоп-версии. Мобильное приложение продолжало работать.
Белорусский государственный центр по информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций сообщил, что доступ к соцсети ограничили на основании соответствующего решения КГБ страны, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Наша Нива".
Что известно о блокировке "Вконтакте" в Беларуси?
Пресс-служба "Вконтакте" отметила, что компания "изучает ситуацию" и делает все необходимое, чтобы восстановить доступ к платформе в Беларуси, однако не раскрыла причины, из-за которых произошла блокировка.
"Вконтакте" была недоступна в Беларуси всего два часа. Вскоре соцсеть изъяли из перечня ресурсов с ограниченным доступом.
Пропагандисты отмечали, что блокировка соцсети произошла из-за "технической ошибки".
Последние новости о блокировке соцсетей в мире
- В сентябре правительство Непала приказало провайдерам ограничить доступ к 26 крупнейшим соцсетям, среди которых Facebook, Instagram, YouTube и X. Это решение приняли после того, как компании не зарегистрировались в стране, как того требуют новые правила. Из-за блокировки сетей в стране начались массовые протесты, известные как "революция зумеров".
- Венгрия запретила ряд украинских медиа в ответ на блокирование в Украине венгерских изданий Origo и Demokrata. Среди СМИ, которые недоступны в соседней стране, – ТСН, "Обозреватель", Украинская правда", hromadske, NV.ua, LB.ua, Европейская правда" и др.
- В Афганистане власти Талибана пытается полностью отключить интернет, разрывая оптоволоконные соединения в нескольких провинциях, чтобы предотвратить "разврат".