КДБ Білорусі неочікувано заблокував російську мережу "Вконтакте"

Увечері 24 жовтня стало відомо, що мережа "Вконтакте" заблокована для користувачів у Білорусі. Доступ обмежили лише до десктоп-версії. Мобільний додаток продовжував працювати.

Білоруський державний центр з інформаційної безпеки у сфері електронних комунікацій повідомив, що доступ до соцмережі обмежили на підставі відповідного рішення КДБ країни, передає 24 Канал із посиланням на видання "Наша Ніва".

Що відомо про блокування "Вконтакте" в Білорусі?

Пресслужба "Вконтакте" зазначила, що компанія "вивчає ситуацію" і робить усе необхідне, щоб відновити доступ до платформи в Білорусі, однак не розкрила причини, через які сталося блокування.

"Вконтакте" була недоступна в Білорусі лише дві години. Згодом соцмережу вилучили з переліку ресурсів з обмеженим доступом.

Пропагандисти зазначали, що блокування соцмережі сталося через "технічну помилку".

