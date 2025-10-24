Білоруський державний центр з інформаційної безпеки у сфері електронних комунікацій повідомив, що доступ до соцмережі обмежили на підставі відповідного рішення КДБ країни, передає 24 Канал із посиланням на видання "Наша Ніва".
Що відомо про блокування "Вконтакте" в Білорусі?
Пресслужба "Вконтакте" зазначила, що компанія "вивчає ситуацію" і робить усе необхідне, щоб відновити доступ до платформи в Білорусі, однак не розкрила причини, через які сталося блокування.
"Вконтакте" була недоступна в Білорусі лише дві години. Згодом соцмережу вилучили з переліку ресурсів з обмеженим доступом.
Пропагандисти зазначали, що блокування соцмережі сталося через "технічну помилку".
Останні новини про блокування соцмереж у світі
- У вересні уряд Непалу наказав провайдерам обмежити доступ до 26 найбільших соцмереж, серед яких Facebook, Instagram, YouTube та X. Це рішення ухвалили після того, як компанії не зареєструвалися в країні, як того вимагають нові правила. Через блокування мереж в країні почалися масові протести, відомі як "революція зумерів".
- Угорщина заборонила низку українських медіа у відповідь на блокування в Україні угорських видань Origo та Demokrata. Серед ЗМІ, які недоступні в сусідній країні, – ТСН, "Обозреватель", Українська правда", hromadske, NV.ua, LB.ua, Європейська правда" тощо.
- В Афганістані влада Талібану намагається повністю відключити інтернет, розриваючи оптоволоконні з'єднання в кількох провінціях, щоб запобігти "розпусті".