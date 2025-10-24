Белорусский государственный центр по информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций сообщил, что доступ к соцсети ограничили на основании соответствующего решения КГБ страны, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Наша Нива".

Что известно о блокировке "Вконтакте" в Беларуси?

Пресс-служба "Вконтакте" отметила, что компания "изучает ситуацию" и делает все необходимое, чтобы восстановить доступ к платформе в Беларуси, однако не раскрыла причины, из-за которых произошла блокировка.

"Вконтакте" была недоступна в Беларуси всего два часа. Вскоре соцсеть изъяли из перечня ресурсов с ограниченным доступом.

Пропагандисты отмечали, что блокировка соцсети произошла из-за "технической ошибки".

