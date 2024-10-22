Мужчина выстрелил в свой Cybertruck, думая, что тот пуленепробиваемый: видео повреждений

Обещания Илона Маска, в которых продукты его компаний предстают неуязвимыми и всемогущими, приводят к тому, что покупатели имеют о них ложные представления. Так произошло и с Cybertruck, который Tesla годами рекламировала едва ли не как неуязвимую машину, которая выдержит все трудности. И хотя это много раз опровергали, некоторые пользователи все еще надеются на чудо.

Что случилось

На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, мужчина подходит к припаркованному посреди поля Cybertruck, поднимает пистолет и стреляет, попадая пулей в заднюю часть автомобиля. Естественно, там сразу же появляется дыра, а владелец машины мгновенно впадает в отчаяние.

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Судя по драматической реакции, отверстие от пули – это совсем не то, что он ожидал получить в результате этого глупого эксперимента. Он сразу же бросает оружие на землю и отходит прочь, хватаясь за голову и понимая, что наделал.

На самом деле ему, видимо, повезло, что пуля прошла насквозь, иначе он вполне мог бы оказаться на пути опасного рикошета на таком малом расстоянии. Добавьте сюда

тот факт, что он сразу же бросил оружие на землю, даже не поставив его на предохранитель, и в результате можно сказать, что очень повезло не только ему, но и всем присутствующим, ведь пострадал только пикап и, возможно, кошелек его владельца. Ремонт машин компании стоит очень недешево.

Это лишний раз доказывает, что многие слова Илона Маска были просто пустыми. Он давно утверждает, что Cybertruck может защитить от огнестрельного оружия - с тех пор, как автомобиль был впервые представлен почти пять лет назад, когда он прямо на презентации разбил одно из его "пуленепробиваемых" окон. Накануне запуска пикапа в ноябре 2023 года Tesla удвоила количество "пуленепробиваемых" сообщений. Но, как видим из этого и других случаев, пикап ничуть не прочнее, чем машины других производителей.