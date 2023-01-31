Власти Германии сообщают о кибератаках на госорганы, финансовый сектор и аэропорты

Федеральное управление по информационной безопасности Германии предупредило, что российская преступная группа Killnet организовала DDoS-атаки на сайты аэропортов, органов власти и организаций финсектора. Нападения начались после решения о передаче Украине танков Leopard 2.

После того, как на прошлой неделе правительство ФРГ подтвердило, что передаст Украине танки Leopard 2, в Telegram-канале Killnet появилось сообщение о старте полномасштабной кибератаки на сайты страны. Хакеры создали хештег "#ГерманияRIP" и призвали "принять участие в святой мести за предков".

Интересно Украинская IT-армия взломала "Газпром" – хакеры получили доступ к тысячам файлов

Что известно

В списке сайтов-целей, которые Killnet опубликовали на своем канале, можно найти:

Федеральное правительство.

Минобороны.

Разведку.

Полицию.

Министерство финансов.

Deutsche Bank.

Федеральный германский банк.

9 крупнейших аэропортов – в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Гамбурге, Дрездене и других городах.

Как в итоге сообщили представители BSI, занимающиеся мониторингом киберугроз в стране, атаки группировки вызвали "небольшие перебои в работе", но в конце концов были "в основном отражены без серьезных последствий".

Сейчас некоторые сайты недоступны, но нет признаков прямого влияния на соответствующие службы, и, согласно оценке BSI, этого не следует ожидать, если будут приняты обычные защитные меры,

– прокомментировали в BSI.

В Кремле что-то говорят

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "удивлен", почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией и считает это абсурдным.

Мы не в курсе, что это за группа [Killnet]. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-нибудь, например, европейской страной,

– говорит Песков.

Представитель Кремля при этом намекает на то, что за этим стоят Соединенные Штаты.