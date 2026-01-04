Кризис оперативной памяти: достаточно ли вашему ноутбуку 8 гигабайт в 2026 году

Мир компьютерных компонентов столкнулся с потрясением, которое эксперты окрестили "RAMageddon". Из-за развития искусственного интеллекта и особенностей производства цены на оперативную память стремительно растут. Это заставляет производителей ноутбуков пересматривать характеристики, возвращая конфигурации с 8 гигабайтами ОЗУ, чтобы избежать резкого подорожания техники для конечных потребителей.

Как дефицит оперативной памяти повлияет на ноутбуки?

Стремительный рост стоимости модулей памяти в конце 2025 года заставил таких гигантов, как Dell и Lenovo, рассматривать возможность повышения цен на свою продукцию на 15 – 20 процентов. Чтобы не отпугивать покупателей высокими ценниками, многие бренды планируют массово вернуть в продажу модели с 8 гигабайтами оперативной памяти уже во втором квартале 2026 года. Однако жизнеспособность таких конфигураций очень зависит от операционной системы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Производство чипов стремительно дорожает – как это повлияет на пользователей

Попытка работать на современном компьютере с 8 гигабайтами памяти в 2026 году напоминает поездку в переполненном автобусе – вы все еще движетесь к цели, но каждый новый пассажир в виде открытой вкладки или программы делает путешествие все тяжелее и медленнее. Трудно представить, насколько медленно на таком компьютере будет открываться Photoshop, а о запуске современных игр, которые требуют по 16 или даже 23 гигабайта RAM, речь вообще не идет.

Как справятся производители?

Для пользователей Chromebook ситуация остается стабильной. Chrome OS является легкой системой, для которой 8 гигабайтов считаются вполне достаточным объемом даже для активной работы со многими вкладками и приложениями Android.

В лагере Apple ситуация другая: компания уже давно перешла на стандарт 16 гигабайт даже для базовых моделей и вряд ли вернется назад из-за требований функций искусственного интеллекта. Благодаря большим долгосрочным контрактам Apple лучше защищена от колебаний цен на рынке.

Хотя существуют слухи о бюджетном MacBook за 599 долларов с 8 гигабайтами памяти, такой объем может стать критически малым для будущих обновлений системы и возможностей работы с функциями Apple Intelligence.

Самая сложная ситуация ждет владельцев ноутбуков с Windows 11. Для устройств категории Copilot + PC официально установлен минимум в 16 гигабайт, поэтому премиальный сегмент останется с большим объемом памяти, а значит сильно подорожает.

В среднем же ценовом сегменте ожидается наплыв моделей с 8 гигабайтами. Для базовых задач вроде просмотра веб-страниц этого хватит, но для многозадачности или игр в 2026 году такой объем будет выглядеть очень ограниченным.

В качестве компромисса производители могут чаще использовать конфигурации с 12 гигабайтами памяти или оставлять свободные слоты для самостоятельного апгрейда. Это важно, поскольку во многих современных устройствах память распаяна на материнской плате, что делает невозможным ее замену или дополнение в будущем.

Как долго продлится кризис?

Ожидается, что кризис на рынке компонентов продлится в течение всего 2026 года, а стабилизация наступит только в 2027 – 2028 годах. Между тем уже появляются сообщения, что новые компании хотят выйти на рынок RAM, чтобы сдержать дефицит и рост цен. Среди таких производителей, например, есть компания ASUS.