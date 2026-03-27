Невидимая защита: как Земля частично прикрывает Луну от радиации

Исследователи обнаружили неизвестную ранее космическую "полость", связанную с магнитосферой Земли, которая частично снижает уровень радиации на Луне. Это открытие может повлиять на будущие миссии и оценку безопасности астронавтов.

Долгое время считалось, что Луна, не имея атмосферы и собственного магнитного поля, полностью открыта для космической радиации, особенно когда выходит за пределы магнитной защиты Земли. Однако новое исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что ситуация сложнее.

Как Земля неожиданно защищает Луну от радиации?

Астрономы обнаружили неизвестную ранее структуру – своеобразную "полость" в космосе, которая образуется благодаря взаимодействию солнечных частиц с магнитосферой Земли. Эта зона пониженной радиации влияет на Луну даже тогда, когда она формально находится вне основной магнитной защиты планеты.

Ранее ученые ожидали четкой картины: когда Луна находится внутри магнитосферы – уровень радиации ниже, когда вне ее – выше. Но данные показали другое: в некоторые периоды радиационный фон оставался пониженным даже при отсутствии прямой защиты.

Один из авторов исследования, астрофизик Роберт Виммер-Швайнгрубер из Кильского университета, объяснил, что ученые ожидали стабильный уровень радиации вне магнитосферы, но вместо этого зафиксировали дополнительный эффект защиты. По его словам, это стало неожиданностью, хотя впоследствии получило логическое объяснение.

Как сообщает Gizmodo, именно эти аномалии заставили исследователей глубже проанализировать данные. В результате они идентифицировали новую структуру, которую ранее не предсказывали модели. Это подчеркивает, насколько сложными и динамичными являются процессы в космосе.

Открытие имеет практическое значение для будущих миссий на Луну. Радиация является одной из главных угроз для астронавтов и техники, поэтому точные расчеты ее уровня критически важны. Наличие таких "зон защиты" может повлиять на выбор мест посадки, время миссий и даже конструкцию жилых модулей.

Если удастся определить периоды или орбитальные положения, когда влияние этой полости максимальное, это может помочь снизить риски для людей во время длительного пребывания на Луне.

Кроме того, открытие может иметь более широкое значение – подобные явления могут существовать и в других планетных системах, особенно возле спутников планет с мощными магнитными полями.

На фоне планов возвращения человека на Луну, в частности в рамках программ NASA и международных партнерств, это исследование добавляет осторожного оптимизма. Хотя среда Луны остается опасной, она может быть чуть менее враждебной, чем считалось ранее.

В то же время открытие напоминает: даже ближайший космический сосед Земли все еще скрывает важные загадки, которые могут повлиять на будущее космических исследований.