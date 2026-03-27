Тривалий час вважалося, що Місяць, не маючи атмосфери та власного магнітного поля, повністю відкритий для космічної радіації, особливо коли виходить за межі магнітного захисту Землі. Проте нове дослідження, опубліковане в Science Advances, показало, що ситуація складніша.

Як Земля несподівано захищає Місяць від радіації?

Астрономи виявили невідому раніше структуру – своєрідну "порожнину" в космосі, яка утворюється завдяки взаємодії сонячних частинок із магнітосфера Землі. Ця зона зниженої радіації впливає на Місяць навіть тоді, коли він формально перебуває поза межами основного магнітного захисту планети.

Раніше науковці очікували чіткої картини: коли Місяць перебуває всередині магнітосфери – рівень радіації нижчий, коли поза нею – вищий. Але дані показали інше: у деякі періоди радіаційний фон залишався зниженим навіть за відсутності прямого захисту.

Один з авторів дослідження, астрофізик Роберт Віммер-Швайнгрубер з Кільський університет, пояснив, що вчені очікували стабільний рівень радіації поза магнітосферою, але натомість зафіксували додатковий ефект захисту. За його словами, це стало несподіванкою, хоча згодом отримало логічне пояснення.

Як повідомляє Gizmodo, саме ці аномалії змусили дослідників глибше проаналізувати дані. У результаті вони ідентифікували нову структуру, яку раніше не передбачали моделі. Це підкреслює, наскільки складними та динамічними є процеси у космосі.

Відкриття має практичне значення для майбутніх місій на Місяць. Радіація є однією з головних загроз для астронавтів і техніки, тому точні розрахунки її рівня критично важливі. Наявність таких "зон захисту" може вплинути на вибір місць посадки, час місій і навіть конструкцію житлових модулів.

Якщо вдасться визначити періоди або орбітальні положення, коли вплив цієї порожнини максимальний, це може допомогти знизити ризики для людей під час тривалого перебування на Місяці.

Крім того, відкриття може мати ширше значення – подібні явища можуть існувати і в інших планетних системах, особливо біля супутників планет із потужними магнітними полями.

На тлі планів повернення людини на Місяць, зокрема в межах програм NASA та міжнародних партнерств, це дослідження додає обережного оптимізму. Хоча середовище Місяця залишається небезпечним, воно може бути трохи менш ворожим, ніж вважалося раніше.

Водночас відкриття нагадує: навіть найближчий космічний сусід Землі все ще приховує важливі загадки, які можуть вплинути на майбутнє космічних досліджень.