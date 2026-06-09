Про це пише Space.com. Команда дослідників під керівництвом Браяна Волша з Бостонського університету запропонувала систему StormWall, яка має не просто прогнозувати небезпечні сонячні бурі, а активно послаблювати їхній вплив ще до того, як вони досягнуть планети.

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Сьогодні головним захистом Землі від заряджених частинок Сонця залишається магнітосфера – величезна магнітна оболонка навколо планети. Вона відхиляє значну частину небезпечного випромінювання та потоків плазми. Проте під час особливо потужних сонячних вивержень цей захист може пропускати чималу частку енергії, яка потрапляє на планету.

Проблема виникає через явище, яке науковці називають магнітним перез'єднанням. Якщо магнітні поля сонячного вітру певним чином збігаються з магнітним полем Землі, між ними утворюється своєрідний "канал". Через нього величезні обсяги енергії потрапляють у навколоземний простір та запускають геомагнітні бурі.

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Як працюватиме StormWall

Концепція передбачає запуск шести супутників на геосинхронну орбіту. Кожен апарат перевозив би спеціальний матеріал для так званого "масового навантаження". Дослідники розглядають барій, літій, натрій і кальцій, які можна безпечно зберігати у твердому або рідкому стані.

Детальний опис концепції науковці опублікували 2 червня 2026 року в журналі Space Weather.

Коли системи моніторингу зафіксують наближення небезпечної сонячної бурі, супутники випустять ці речовини у космос. Під дією сонячного світла матеріал швидко іонізується та перетворюється на хмару плазми.

Потім ця штучна плазма переміститься до межі магнітосфери з боку Сонця. Вона фактично "потовщить" захисний бар'єр Землі та ускладнить процес магнітного перез'єднання. У результаті частина енергії сонячної бурі не зможе ефективно проникнути до планети й обійде її стороною.

Люди завжди думали: космос величезний, Сонце масивне, і ми просто маємо приймати все, що воно нам надсилає. Але ми з'ясували, що можемо впливати на це,

– прокоментував відкриття Браян Волш.

Як це працює на моделях?

Для перевірки ідеї дослідники змоделювали геомагнітну бурю травня 2024 року, яку часто називають "бурею до Дня матері". Один сценарій відтворював подію за звичайних умов, інший – із задіяною системою StormWall.

Результати виявилися багатообіцяючими. За розрахунками команди, система не здатна повністю зупинити геомагнітний шторм, однак може знизити його інтенсивність більш ніж на 50 відсотків. Це суттєво зменшило б ризики для супутників, систем GPS, телекомунікаційної інфраструктури та електромереж.

Якщо застосувати справді серйозну фізику, це працює. І необхідна маса речовини, і можливості запуску вже перебувають у межах наших можливостей,

– наголосив Волш.

Скільки це коштуватиме?

Попри оптимістичні результати, проєкт має низку складних моментів. Для створення захисної плазмової завіси весь флот супутників повинен перевозити обсяг речовини, співставний приблизно з вантажем дванадцяти нафтових цистерн.

Крім того, StormWall наразі виглядає як одноразова система. Після вивільнення матеріалу та його іонізації супутники втратять свій запас і не зможуть миттєво відновити його. Це означає, що після одного застосування знадобиться нова місія для поповнення ресурсів.

Водночас дослідники вважають, що стрімке зростання космічної індустрії може зробити подібний захист економічно виправданим. Приватні компанії вкладають мільярди доларів в орбітальну інфраструктуру, супутникові угруповання та навіть майбутні космічні дата-центри. На цьому тлі втрати від надпотужної сонячної бурі можуть виявитися значно дорожчими за профілактичний захист.

Втручання в настільки складну систему потребує ретельної оцінки можливих наслідків. Однак ризик довготривалого забруднення космічного середовища буде низьким. За розрахунками, штучна плазма залишатиметься в системі лише близько шести годин, після чого сонячний вітер віднесе її від Землі.

Ще одна особливість концепції полягає в її глобальному характері. Магнітосфера захищає всю планету, тому й переваги від роботи StormWall отримали б усі країни без винятку.