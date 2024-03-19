Google представил VLOGGER: искусственный интеллект, который превращает фотографии в видео

Исследователи Google представили новый инструмент на базе ИИ. VLOGGER способен создавать реалистичные видео с одной фотографии. Он только анимирует лица, но и создает полноценные изображения, которые двигаются и жестикулируют.

VLOGGER отличается тем, что не требует индивидуального обучения для каждой фотографии и не ограничивается лишь анимацией лица. Он готов трансформировать различные секторы, включая создание 3D фотореалистичных аватаров для игр и виртуальной реальности. Актеры могут даже оцифровывать себя для киностудий.

А тем временем Хакеры могут шпионить за нами используя практически любой ИИ чат-бот

Google рассматривает VLOGGER как универсальный инструмент для презентаций, образовательных программ, низкоскоростной связи, виртуального повествования историй и интерфейсов текст-компьютер. Несмотря на текущие ограничения – короткая продолжительность видео, статический фон и неподвижные фигуры – эта технология является значительным шагом вперед в анимации изображений.

Анимированные фото от VLOGGER: смотрите видео

Проблема дипфейков

Конечно VLOGGER вызывает беспокойство по поводу дипфейков. Модель Google превосходит современные разработки в области качества изображений, сохранения идентичности и временной последовательности, однако растущая популярность подделок вызывает беспокойство у законодателей и экспертов по безопасности по всему миру.

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Эта инновация Google может переосмыслить взаимодействие с фотографиями, предлагая больше возможностей для пользователей, которые теперь смогут создавать объемные аватары из своих фото, или оживлять целые сцены.