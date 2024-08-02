Из нескольких автомобилей Toyota собрали один новый: смотрите, что из этого получилось

Разные поколения Toyota Land Cruiser объединили в один мощный внедорожник. FJ142 Land Cruiser 1989 года сохраняет стиль 1980-х годов с кузовом от модели FJ62, продававшейся в течение этого десятилетия. Но этот кузов сидит на раме от более поздней модели FZJ80 Land Cruiser 1990-х годов. Все это приправлено дополнительными современными обновлениями.

За этой машиной стоит компания TLC 4x4, которая занимается так называемыми "рестомодами" (restomod) – сочетанием процесса восстановления (restore) старых машин и их модификации (modification) современными элементами.

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Внешние изменения включают светодиодные фары, новый передний бампер, задний бампер с креплением для шин, вентиляционные отверстия на переднем крыле и задней части, лебедку Warn и автоматические боковые подножки. FJ142 ездит на 33-дюймовых шинах Kenda Klever R/T.

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Сюда также добавили современные компоненты силовой установки и шасси. V-образный двигатель General Motors LS3 V-8 дышит через новую выхлопную систему из нержавеющей стали, а подвеска была модернизирована с помощью амортизаторов Fox и новых пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4

Что внутри

Украинцы любят надежные автомобили, которые потребляют немного топлива. Яркий пример – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 года . Это авто очень экономичное, надежное и проверенное временем. А главное, что сейчас оно продается со скидкой до 86 000 грн.

Интерьер имеет кожаную отделку, в том числе на руле, ручках и центральной консоли. Также было добавлено дополнительную звукоизоляцию, новые приборы, внутреннее освещение и современное головное устройство, который включает в себя камеру заднего вида и возможность подключения к Apple CarPlay.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4

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Цена

TLC 4x4 в такой комплектации стоит от 250 000 долларов. Цена, вероятно, варьируется в зависимости от спецификаций отдельных комплектаций, но она ставит автомобиль TLC в один ряд с подобными "машинами-конструкторами" Land Cruiser фирмы Icon, которая занимается реставрацией и модификацией Land Cruiser. Однако ему не хватает винтажной эстетики этих автомобилей.

Для сравнения, новый Land Cruiser 2024 года от самой компании Toyota кажется более выгодной покупкой по цене 57 445 долларов США с учетом доставки.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4