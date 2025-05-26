Съемочную группу Google застали во время съемок рекламы Pixel 10: слит дизайн смартфона

Кадры съемок рекламы для будущего Pixel 10 попали в интернет после того, как команду Google встретили прямо на улице в Ванкувере. Внимательные прохожие заметили раскадровку ролика, в частности дизайн еще не выпущенного смартфона. Эта утечка выглядит одной из самых серьезных в истории компании, учитывая слитые полноценные сцены промо.

Встречайте Pixel 10

Реклама Pixel 10 с лозунгом "Требуйте больше от своего смартфона" выйдет не раньше августа 2025 года, но мы уже имеем представление о том, какой она будет. Во время активных съемок в Ванкувере видели большую доску с распечатками, на которых видно ключевые кадры будущего ролика, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию программиста и фотографа Марка Тисдейла в соцсети X.

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На раскадровках видно заднюю панель модели, кнопку включения, регулятор громкости и расположение объективов камер. Хотя точно неизвестно, какая именно модель рекламируется, на раскадровках видно три датчика, которые характерны для моделей Pro и Pro XL, если только в этом году компания не решит установить в базовый Pixel третью камеру.

Можно заметить, что отличий от Pixel 9 Pro нет. Это означает, что дизайн следующего поколения смартфонов Google существенных изменений не претерпит или они будут настолько минимальными, что издалека их заметить невозможно. В правой части задней панели так же прослеживаются два круга для вспышки и термометра. Кроме того, без изменений остается кнопка питания и регуляторы громкости.

Смотрите первые кадры Google Pixel 10: видео

Судя по всему, в предстоящем ролике основным акцентом является камера: одна сцена показывает нам простое фотографирование, а вторая, как представляется, демонстрирует возможную функцию "Добавить меня", которая уже присутствует в операционной системе.

Мы также увидели один из цветов смартфона – Obsidian. Это обычный черный, который, на первый взгляд, выглядит так же, как и у его предшественника.

Точная дата релиза смартфонов пока неизвестна.