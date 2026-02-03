Загадочные светлые скалы на Марсе подтвердили влажное и теплое прошлое планеты

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса тысячи светлых камней, богатых каолинитом. Этот минерал обычно образуется от длительного воздействия проточной воды и речь не о нескольких каплях, а о дождях, которые могли заливать планету в прошлом.

Собственно, новое исследование как раз указывает на то, что миллиарды лет назад на Марсе не просто была вода, а могли идти настоящие дожди в течение миллионов лет, рассказывает Space.com. Это делает древний Марс значительно более благоприятной средой для возможного развития жизни и дает надежду на интересные находки в будущем.

Как светлые минералы раскрывают тайну марсианского климата?

Робот размером с автомобиль, который исследует кратер Езеро с 2021 года, наткнулся на необычные находки: от крошечной гальки до огромных валунов белого цвета. Химический анализ показал, что эти породы содержат каолинит – мягкий глинистый минерал.

Почему это может свидетельствовать о влажном прошлом Марса? Дело в том, что на Земле этот минерал чаще всего встречается во влажных тропических лесах, где постоянные осадки постепенно вымывают другие элементы из камней в течение тысячелетий или даже миллионов лет.

Ранее подобные залежи каолинита на Марсе фиксировали только орбитальные аппараты, однако Perseverance впервые смог исследовать их непосредственно на поверхности.



Каолинит обнаружен на Масри / Фото NASA

Что обнаружили ученые?

Ученые под руководством Адриана Броза из Университета Пердью сравнили данные марсохода с земными образцами, в частности с месторождениями в Южной Калифорнии и Южной Африке. Химические подписи оказались чрезвычайно похожими.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Почему это важно? Это позволяет утверждать, что марсианские породы сформировались именно из-за выветривания под воздействием дождей, а не в результате вулканической или гидротермальной активности.

Бриони Хорган, соавтор исследования, отметила, что для появления такого количества каолинита нужно было колоссальное количество воды, которая выпадала в виде осадков в течение невероятно длительного времени.

Несмотря на важность открытия, остается одна большая загадка: откуда именно эти камни взялись в кратере Езеро? Исследователи не нашли поблизости ни одного коренного источника этих пород. Ближайшее место, где по данным с орбиты может быть такой материал, расположено на расстоянии примерно 2 километра от места находки, говорится в публикации Университета Пердю.

Там расположены массивные обломки скал, выбитые древними ударами метеоритов. Также существует вероятность, что эти камни принесла древняя речная система Неретва Валлис, которая когда-то впадала в кратер.

Что дальше?

Сейчас научное сообщество пытается детально реконструировать процесс завершения этой теплой эпохи. Считается, что Марс превратился в холодную пустыню после потери глобального магнитного поля, из-за чего солнечные частицы постепенно "сдули" густую атмосферу планеты.